Porto Alegre Cinco pontos estão próprios para banho no Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Entre os locais que podem ser usados pelos banhistas, dois localizam-se no bairro Belém Novo Foto: Luciano Lanes/PMPA Entre os locais que podem ser usados pelos banhistas, dois localizam-se no bairro Belém Novo. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O segundo relatório de balneabilidade da temporada 2024/2025, divulgado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) nesta sexta-feira (13), indica que cinco pontos estão próprios para banho no Guaíba, em Porto Alegre: três no bairro Lami e dois no Belém Novo (pontos 2 e 3).

Pela segunda semana consecutiva, o relatório não recomenda o banho no posto 1 do Belém Novo. O levantamento consiste na análise da água captada em seis pontos do Guaíba e é tradicionalmente divulgado entre os meses de dezembro e março.

O relatório segue parâmetros definidos pela resolução nº 274/2000 do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Confira os endereços dos pontos analisados:

Belém Novo

Posto 1 – Praça José Comunal, em frente à garagem de uma empresa de ônibus.

Posto 2 – Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só.

Posto 3 – Praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça.

Lami

Posto 1 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas.

Posto 2 – Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas.

Posto 3 – Avenida Beira Rio, em frente ao número 510.

