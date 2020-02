Cinearte fecha as portas em SP prestes a completar 57 anos

O Cinearte, um dos cinemas mais tradicionais da cidade de São Paulo, localizado no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, fecha as portas nesta quarta-feira (19) devido a falta de patrocínio. As duas salas de cinema completariam 57 anos de existência em 2020. A Petrobras decidiu não renovar o contrato em 2019.