Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, “Deu Pra Ti, Anos 70” e filmes italianos,

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Instituição está localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros (Centro Histórico). (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio iniciará neste sábado (18) um ciclo de filmes “aniversariantes”. A seleção é eclética, destacando clássicos como o norte-americano “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (50 anos) e o gaúcho “Deu Pra Ti, Anos 70” (40 anos).

O ingresso para o longa de aventura de 1971 tem preço promocional de R$ 4, além de dublagem para que a gurizada de todas as idades possa acompanhar. Já no caso do drama porto-alegrense de Giba Assis Brasil e Nelson Nadotti, a entrada é franca. Outros detalhes podem ser conferidos no site capitolio.org.br.

Em paralelo, prossegue em cartaz até o dia 23 de dezembro o ciclo “Risata Amara: Comédia à Italiana (1950-1970)”. A programação inclui, nesta sexta-feira (17), “Il Secondo Tragico Fantozzi” (1976), de Luciano Salce, em sessão apresentada pelo ator e cineasta Cristian Verardi, curador da mostra.

Outra atração é o longa-metragem “Por um Destino Insólito”, da também italiana Lina Wertmüller, no encerramento do evento. Com ingresso grátis, a sessão será apresentada por Helena Pavan, integrante do coletivo Cineclube Academia das Musas, dedicado ao estudo de filmes realizados por mulheres.

16 de dezembro (quinta-feira)

– 15h – Um Americano em Roma

– 17h – O Professor de Vigevano

– 19h – Os Monstros

17 de Dezembro (sexta-feira)

– 15h – “Feios, Sujos e Malvados”

– 17h – “A Marcha Sobre Roma”

– 19h30 – “Il Secondo Tragico Fantozzi” (entrada franca)

18 de Dezembro (sábado)

– 15h – “A Fantástica Fábrica de Chocolate”

– 17h – “O Incrível Exército de Brancaleone”

– 19h – “A Dupla Explosiva”

– 21h – “Deu pra Ti Anos 70” (entrada franca)

19 de Dezembro (domingo)

– 15h: “A Fantástica Fábrica de Chocolate”;

– 17h: “Os Eternos Desconhecidos”;

– 19h: “Senhoras e Senhores, Boa Noite”.

21 de Dezembro (terça-feira)

– 15h: “Os Ladrões”;

– 17h: “Um Americano em Roma”;

– 19h: “Os Novos Monstros”.

22 de Dezembro (quarta-feira)

– 15h: “Fantozzi”;

– 17h: “Divórcio à Italiana”;

– 19h: “Este Crime Chamado Justiça”.

23 de Dezembro (quinta-feira)

– 15h: “A Dupla Explosiva”;

– 17h: “O Caradura”;

– 19h: “Por um Destino Insólito (entrada franca)”.

(Marcello Campos)

