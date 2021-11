Rio Grande do Sul Cinquentenário do 20 de Novembro mobiliza ações em todo o Rio Grande do Sul

15 de novembro de 2021

No dia 20 deste mês, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, que busca exaltar a importância do povo e da cultura negra na construção do País Foto: Divulgação No dia 20 deste mês, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, que busca exaltar a importância do povo e da cultura negra na construção do País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No dia 20 deste mês, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, que busca exaltar a importância do povo e da cultura negra na construção do País e propor uma discussão aberta com toda a sociedade sobre o combate à discriminação e à desigualdade.

Em 2021, sua potência é ainda maior: comemora-se o cinquentenário do 20 de Novembro. É por isso que o Rio Grande do Sul está mobilizado no oferecimento de diversas ações, que trazem a reflexão e o reconhecimento sobre a existência, a luta e a realidade do povo negro.

A programação, que está ativa desde maio de 2021, intensifica-se em novembro. Atividades de instituições da Sedac (Secretaria da Cultura) se unem a uma multiplicidade de eventos, virtuais e presenciais, propostos por municípios, grupos e coletivos.

“Desde o início, nossa gestão se comprometeu a valorizar todas as identidades que compõem o nosso vasto Rio Grande do Sul. O cinquentenário é mais uma oportunidade de celebrar a diversidade, pensar nos problemas complexos da sociedade e projetar um futuro menos desigual”, afirma a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

“A programação, que envolve as instituições da Sedac, instituições parceiras da comissão do cinquentenário e diversas prefeituras, é o resultado de todo um trabalho que vem sendo feito. É uma programação muito bonita, rica, que propõe a reflexão, o debate sobre a cultura, valorizando e dando visibilidade à população negra gaúcha, convidado a população gaúcha a trabalhar contra o racismo”, pontua a assessora de Diversidade da Sedac, Clarissa Lima.

“Já foram mais de seis meses de atividade em todo o Estado, eventos importantes que colocaram em evidência o povo negro, sua cultura, seus mais diversos afazeres pelo Rio Grande do Sul afora. Ressalto, mais uma vez, a importância de termos o Decreto do Cinquentenário do 20 de novembro, que ajudou a reforçar essa marca rio-grandense”, afirma a presidente da comissão do cinquentenário, Sandra Maciel.

Reflexão e celebração

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) é uma das instituições que preparam programação especial para a data. No dia 20, haverá um concerto com quatro solistas negros à frente da orquestra: o pianista Marcos Aragoni e os cantores Saulo Javan (baixo-barítono), Edna D’Oliveira (soprano) e Geilson Santos (tenor). A apresentação tem regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté.

O Teatro de Arena apresenta o projeto Consciência no Arena. A atividade on-line apresenta vídeos com poesias da Iniciativa Afrocentrada Poetas Vivos.

O 2º Festival Cinema Negro em Ação também integra as atividades do cinquentenário. Uma realização da Sedac, por meio da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana) e do Instituto Estadual de Cinema, o festival promove obras audiovisuais produzidas por pessoas negras.

A competição ocorre entre 20 e 27 de novembro e tem formato híbrido, com exibição pela TVE, por canais de assinatura, pela web e em sessões presenciais na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736 – Centro Histórico de Porto Alegre).

Dia da Consciência Negra

Em 20 de novembro de 1695, morreu Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência negra no Brasil. Em 1971, a data foi apropriada como uma forma de homenagear o líder do Quilombo dos Palmares e trazer visibilidade para o passado, o presente e o futuro da população negra no país.

Em maio de 2021, o governador Eduardo Leite acolheu a demanda da militância negra gaúcha e decretou, oficialmente, o Ano do Cinquentenário do 20 de Novembro. A partir do decreto, foi criada a comissão do cinquentenário, composta por representantes da Sedac, do Conselho Estadual de Cultura e do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva.

