Geral Circuito mundial de surfe é cancelado por causa da pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A temporada de 2021 marcará uma mudança no formato de disputas da WSL. (Foto: Pierre Tostee/WSL)

A World Surf League (WSL) anunciou nesta sexta-feira (17) o cancelamento do circuito mundial de surfe de 2020. Em virtude da pandemia de coronavírus e com as inúmeras restrições sanitárias de deslocamento, a entidade, que já havia adiado o início da temporada por quatro meses, resolveu cancelar todos os eventos, tanto do Championship Tour (CT, a elite, quanto do Qualifying Series (QS), a divisão de acesso.

No mesmo comunicado, a WSL anunciou o calendário de 2021, com o circuito iniciando já no fim deste ano, no Havaí – na ilha de Maui para as mulheres, em Oahu para os homens. A etapa brasileira, em Saquarema, está marcada para 20 a 29 de maio.

A temporada de 2021 marcará uma mudança no formato de disputas da WSL. O Championship Tour, circuito de elite, passará a começar no Havaí, onde era tradicionalmente encerrado. A primeira etapa do feminino será no fim de novembro, na ilha de Maui, enquanto os homens entram em ação em dezembro, em Pipeline, na ilha de Oahu. Estes serão os únicos eventos em que os integrantes competirão “separados”. As outras nove etapas serão disputadas simultaneamente por homens e mulheres. Esta será a primeira vez na história do circuito com um número igual de eventos (10) no feminino e masculino. A tradicional etapa francesa, realizada em Hossegor, saiu do calendário.

As etapas da elite serão concentradas até o começo do segundo semestre, com o décimo evento marcado para o Taiti entre o fim de agosto e início de setembro. Depois dele será disputado, pela primeira vez, o “WSL Finals”, uma finalíssima realizada em um único dia reunindo os cinco primeiros nos rankings masculino e feminino. O local desta decisão ainda não foi anunciado.

“Queremos o título definido no oceano. Sabemos como é anormal termos uma decisão como no ano passado, quando ficou tudo para a última bateria, entre Gabriel Medina e Italo Ferreira, em Pipeline. Quando assistimos aquilo, ficamos empolgados. É chave para o esporte ter essa decisão, na água”, já havia dito Erik Logan em entrevista ao jornal O Globo no mês passado.

Junto com o Championship Tour, o início da temporada será dedicado ao Qualifying Series (QS), com eventos até o fim de junho e um status quase de “terceira divisão”. O QS vai classificar atletas para o Challenger Series, a nova divisão de acesso, disputado de agosto até dezembro.

A WSL também anunciou uma importante mudança para 2022. No meio da temporada, o número de integrantes na elite deve cair de 36 para 24 no masculino e 18 para 12 no feminino. Ainda não há mais informações no momento sobre esta alteração. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral