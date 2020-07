Geral A princesa Beatrice faz casamento secreto com a presença da rainha Elizabeth

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

A princesa Beatrice de York ao lado de Edoardo Mapelli Mozzi em imagem de anúncio do noivado. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth, tinha adiado seu planos de casamento com Edoardo Mapelli Mozzi por conta da pandemia de coronavírus. Na manhã desta sexta-feira (17), no entanto, ela resolveu trocar alianças em uma cerimônia privada e pequena para apenas 20 convidados. Entre eles estavam a Rainha Elizabeth II, de 94 anos, seu marido, o príncipe Philip, de 99, e o pai de Beatrice, príncipe Andrew, de 60.

A cerimônia pequena ainda foi uma precaução contra a Covid-19 e foi divulgada pelo jornal britânico The Sun. Beatrice, de 31 anos, e Edoardo, de 37, se casaram na All Saints Chapel, em Windsor Great Park, com medidas de distanciamento social. O plano original era que eles tivessem se casado em maio na Chapel Royal, em St James’s Palace, em Londres, com uma cerimônia para 150 pessoas.

A rainha foi de carro com o Príncipe Phillip até o local do casamento. Ela saiu do Castelo de Windsor, onde estava isolada desde março. Essa data foi escolhida para que a rainha pudesse participar, já que ela pretende se transferir para o Castelo de Balmoral, na Escócia, no final do mês. O casamento não foi anunciado para a imprensa e não há fotos do evento divulgadas.

O par estava noivo desde setembro, mas a pandemia do novo coronavírus interferiu nas preparações para a cerimônia. Mapelli Mozzi pediu a mão da princesa enquanto eles estavam passando um fim de semana na Itália no ano passado.

“A cerimônia privativa do casamento da princesa Beatrice e o senhor Edoardo Mapelli Mozzi aconteceu às 11 horas da manhã na sexta-feira, 17 de julho, na capela real de todos os santos no Royal Lodge, Windsor”, disse o Palácio em nota.

Suposto abuso sexual

O príncipe Andrew, duque de York, está novamente sob escrutínio público por um suposto caso de abuso sexual a Virginia Giuffre, bem como sua relação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, após a prisão de sua presumida cúmplice Ghislaine Maxwell pelo FBI.

Mais cedo nesta sexta, o site oficial de Andrew foi retirado do ar.

“Estamos tão animados por embarcar nesta aventura de uma vida juntos e não podemos esperar para estarmos realmente casados”, disse o casal após o noivado.

Mapelli Mozzi, que tem um filho de dois anos de um relacionamento anterior, é um homem de negócios afluente, como reportado pela BBC. De acordo com o Gabinete de Companhias do Reino Unido, ele é o diretor da empresa imobiliária Banda Property.

A princesa Beatrice é a nona na linha de sucessão ao trono britânico. Ela é a neta da rainha e do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, e prima do príncipe William e príncipe Harry.

Em 2018, sua irmã mais nova Eugenie se casou com Jacks Brooksbank em uma cerimônia no mesmo local.

Os pais das princesas anunciaram sua separação e divórcio em 1996, compartilhando a guarda de Beatrice e Eugenie. As informações são do jornal O Globo e da CNN.

