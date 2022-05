Política Ciro Gomes chama eleitores de Bolsonaro de “nazistas”

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Para pedetista, grupo é “de 10% a 15% dos eleitores” Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou nesta quinta-feira (26) que o eleitorado brasileiro é composto por até 15% de “nazistas” e “fascistas”. O pedetista respondia a uma pergunta sobre o apoio de parcela significativa da população ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Ciro, o fato explicaria, inclusive, o desempenho do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas pesquisas de opinião sobre a disputa pelo governo de São Paulo.

“O Brasil tem 10%, 12%, 15%, de eleitores que se identificam com Bolsonaro. São nazistas mesmo, fascistas. São anticiência, são homofóbicos. Acreditam na terra plana, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da moral popular”, afirmou Ciro em entrevista.

“Isso são 10%, 12%, o que explica por que o Tarcísio, um cara do Rio de Janeiro, chega aqui em São Paulo e, só porque é candidato do Bolsonaro, já está rivalizando com os primeiros”, continuou o pré-candidato do PDT.

O pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não vai se pronunciar. Ciro Gomes voltou a dizer que uma outra parcela do eleitorado bolsonarista é composta por pessoas que temem a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder. O pedetista reafirmou suas críticas ao ex-presidente e disse que pode ser uma opção para romper a polarização.

“Quase um terço do eleitorado do Bolsonaro diz que vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula e o PT de volta, apesar de estar muito frustrado, decepcionado e tal. Eu me animo de que eu possa ser a resposta para essas pessoas não se obrigarem a votar [neles], porque tenho chance, realmente, de apresentar um projeto para o Brasil”, disse.

