Colunistas Ciro Gomes prevê renúncia de Lula e vê espaço para avançar

Por Flavio Pereira | 15 de maio de 2022

O pré-candidato do PDT chama o petista de "mentiroso", e disse que Lula "está reelegendo" Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) acredita que o ex-presidiário Lula poderá renunciar nas próximas semanas à pré-candidatura presidencial. Ciro Gomes defendeu a união com uma parte da chamada “terceira via”. Sobre Lula, a quem conhece muito bem, o pré-candidato do PDT chama o petista de “mentiroso”, e disse que Lula “está reelegendo” Bolsonaro. Ciro identifica no derretimento do apoio a Lula um fenômeno que poderá crescer, e prepara-se para ocupar esse espaço.

PDT gaúcho sem candidato

O PDT gaúcho, que preparava o lançamento da candidatura do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ficou sem candidato. Bolzan, que vinha aparecendo com destaque nas pesquisas pré-eleitorais, mesmo não admitindo a candidatura, disse que vai permanecer no comando do Grêmio, e se dispõe a colaborar com o PDT. Sem candidato, o partido busca uma opção para puxar votos. O apoio ao pré-candidato do PSB, Beto Albuquerque, poderá ser a solução.

Para levantar o moral do PDT gaúcho, que ficou sem candidato a governador, o presidenciável Ciro Gomes anunciou que virá ao Estado. Recuperando-se de uma infecção pelo virus da covid, Ciro Gomes confirmou que vem ao Estado na próxima quarta-feira, e cumprirá agenda em Porto Alegre, seguindo quinta-feira para Caxias do Sul e Bento Gonçalves, e sexta-feira para Pelotas.

PSDB debate traição a João Dória

A executiva nacional do PSDB marcou uma reunião para terça-feira. Vai discutir a dura crítica do pré-candidato à presidência da Republica João Dória de que estaria ocorrendo um movimento de traição dentro do próprio partido. Dória insinua que a traição teria como articuladores o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, que deseja ocupar o seu lugar como candidato, e o presidente da sigla, Bruno Araújo. Ele divulgou uma carta onde pede a Bruno Araújo que “respeite o estatuto do PSDB e a vontade democraticamente manifestada pela ampla maioria dos trinta mil eleitores do nosso partido”.

Só o TSE continua invicto: agora, hackers invadem o Bradesco

Os executivos responsáveis pela gestão do ultra-seguro site da Bradesco Financiamento precisarão aprender com o TSE, que possui o sistema mais seguro do planeta. Neste final de semana, o Bradesco teve os dados de 53 mil clientes acessados de forma ilegal, segundo informe do banco. Foram devassadas informações referentes a contratos de financiamento de veículos.

Promessa de 200 leitos para o hospital Regional virou pó

A promessa feita no final de outubro de 2021 pelo ex-governador Eduardo Leite – que renunciou ao cargo – de abrir no início deste ano 200 leitos no Hospital Regional de Santa Maria foi para as calendas gregas. Consultados sobre sobre a promessa, os gestores da Secretaria Estadual da Saúde fazem cara de paisagem.

Jair Bolsonaro: “esta crise passa”

Comentário do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise momentânea da economia, que afeta o mundo inteiro: “Essa atual crise passa, a que não passa é a do socialismo, que o PT ajudou a implementar na Venezuela, está em andamento na Argentina e quer, agora, impor no Brasil com tentativa da esquerda voltar ao Poder.”

