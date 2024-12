Política Cirurgia de Lula adia mudança no setor de comunicação do governo

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A avaliação no Planalto é de que tudo vai depender da recuperação de Lula. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou o anúncio de mudanças que o petista quer fazer na área de comunicação. A avaliação no Planalto é de que tudo vai depender da recuperação de Lula.

Entre as possibilidades de mudança, está a entrada do publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial de Lula nas eleições de 2022. A ideia é que ele exerça a função de marqueteiro oficial do governo, o que coloca em xeque a manutenção do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

Perguntado se irá deixar a pasta, Pimenta afirmou nessa quarta-feira (11), que ainda não chegou a esse ponto de discussão com Lula. “Não falou comigo sobre isso”, disse à CNN Brasil.

Recuperação

Ainda não está definido se o Planalto irá montar um gabinete para Lula despachar do hospital. A principal preocupação é com a saúde do presidente, que ainda não tem previsão de alta. No cenário mais otimista, médicos afirmam que ele pode retornar a Brasília na semana que vem.

Novo procedimento

O presidente Lula passará na manhã desta quinta-feira (12) por um novo procedimento para complementar a cirurgia na cabeça realizada na última terça (10), segundo boletim da equipe médica que acompanha o petista.

O nome técnico do procedimento é embolização da artéria meníngea média – que irrigam as meninges, membranas que revestem o sistema nervoso central. A técnica interrompe o fluxo de sangue no local desejado por meio de um cateter, obstruindo a artéria e bloqueando o fluxo sanguíneo.

Com isso, segundo a equipe médica que atende o presidente, a expectativa é a de que não ocorram novos sangramentos, o que diminui o risco para Lula.

Lula foi internado na segunda (9) para tirar um coágulo na cabeça, que se formou após ele ter caído em um acidente doméstico em outubro. Essa retirada já foi feita com sucesso.

Janja

A primeira-dama Janja Lula da Silva publicou em suas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por “mais um dia tranquilo de recuperação” e que, em breve, “vai voltar renovado para seguir trabalhando”.

“Ele está se alimentando bem e recebeu a visita de familiares. Sempre cercado de cuidado, afeto e sorrisos”, escreveu Janja. “Acompanhar diariamente sua dedicação pelo que faz e toda sua força e tranquilidade para, em breve, estar de volta ao batente, olhando nos olhos e abraçando o povo brasileiro é revigorante para mim. A força e a resiliência do meu marido é inspiração para todos”, completou a primeira-dama.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cirurgia-de-lula-adia-mudanca-no-setor-de-comunicacao-do-governo/

Cirurgia de Lula adia mudança no setor de comunicação do governo

2024-12-11