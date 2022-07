Porto Alegre Claro, Tim e Vivo ativam o sinal 5G em Porto Alegre

29 de julho de 2022

Primeira cidade a receber foi Brasília; 5G oferece mais velocidade para baixar e enviar arquivo, redução do tempo de resposta e conexão estável. Foto: Reprodução Tecnologia permite maior rapidez e estabilidade para enviar ou baixar arquivos, por exemplo. (Foto: EBC) Foto: Reprodução

Considerada por muitos como a novidade do ano em termos de tecnologia no Brasil, a tão esperada internet 5G finalmente chegou a Porto Alegre nesta sexta-feira (29), tornando a capital gaúcha uma das poucas a já contarem com o sistema, que permite conexões digitais mais rápidas e estáveis. O sinal foi ativado pelas operadoras Claro, Tim e Vivo para diversos bairros.

O assunto esteve presente nas rodas presenciais e virtuais de conversa, com muitos porto-alegrenses compartilhando impressões, experiências e perguntas. Boa parte dos questionamentos estava relacionada a dúvidas sobre o que é necessário para acessar o 5G.

Um cenário semelhante, aliás, ao relatado em Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB), onde a tecnologia também chegou nesta sexta-feira – em Brasília, já estava disponível.

Entre as três concessionárias, uma garantia em comum: seus respectivos clientes não precisam substituir chips de smartphone ou alterar as modalidades de assinatura dos planos de telefonia móvel, ao menos por enquanto. Basta um aparelho compatível com o 5G e que ele esteja abrangido pela área de cobertura da operadora.

Algumas, no entanto, já começam a oferecer ofertas promocionais para os interessados em obter o máximo desempenho em serviços como troca de arquivos e a prática de jogos on-line, por exemplo. Além disso, novos planos devem chegar ao mercado, em breve.

Inicialmente, todas as capitais do País deveriam ter o 5G em operação até 31 de julho. A constatação de dificuldades logísticas para importação dos equipamentos necessários, entretanto, fez com que o prazo fosse prorrogado até 29 de setembro. Para as demais cidades, o sinal deve chegar gradualmente ao longo desta década.

Cobertura

São mais de 100 estações ativadas para a tecnologia 5G na capital gaúcha, número considerado suficiente pelo grupo de acompanhamento criado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e que conta com a participação de representantes do Ministério das Comunicações e das operadoras.

De acordo com a prefeitura, essa infraestrutura ainda pode ser multiplicada por meio da conversão de antenas 4G para 5G e de equipamentos públicos com wi-fi – postes, pontos de ônibus e relógios de rua, dentre outros.

“Em Porto Alegre, o sinal estará disponível, em primeiro momento, nas áreas de maior concentração populacional” ressalta a administração municipal. “Pela legislação, as operadoras são obrigadas a instalar uma antena 5G para cada 100 mil habitantes.”

A cobertura do sinal ultra-rápido abrange vários bairros de Porto Alegre, com diferenças na lista de cada operadora do serviço. Confira, a seguir, a relação informada pelas empresas.

– Claro: Assunção, Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Higienópolis, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco, Três Figueiras e Tristeza.

– Tim: Alto Petrópolis, Auxiliadora, Bela Vista, Boa vista, Bom Jesus, Cascata, Cavalhada, Centro Histórico, Cidade Baixa, Cristo Redentor, Floresta, Humaitá, Independência, Jardim Lindoia, Jardim Itu Sabará, Menino Deus, Moinhos de Vento, Navegantes, Nonoai, Rubem Berta, Partenon, Passo D’Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Protásio Alves, Santana, Santa Maria Gorete, Santa Tereza, Santo Antônio, São Geraldo, São Sebastião, Sarandi e Vila Ipiranga.

– Vivo: para conferir os bairros incluídos, é necessário acessar o site da empresa, no qual as áreas de cobertura aparecem grifadas em um mapa ilustrativo. O endereço é vivo.com.br.

(Marcello Campos)

