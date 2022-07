Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre envia lista de taxistas habilitados a receber auxílio do governo federal

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Benefício será pago em seis parcelas de até R$ 1 mil. (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (29), a prefeitura de Porto Alegre enviou ao Ministério do Trabalho e Previdência a lista de 3.824 taxistas aptos a receber benefício emergencial do governo brasileiro. Constam na relação motoristas titulares e auxiliares que até 31 de maio mantinham cadastro regular e efetivo exercício da atividade.

O encaminhamento dos dados atende às regras detalhadas em portaria que regulamentou a Emenda Constitucional nº 123/2022, prevendo a concessão do auxílio financeiro mensal à categoria ao longo deste semestre. São seis parcelas, com valores que variam conforme cada caso – até o limite de R$ 1 mil.

– 1ª parcela até 31 de agosto de 2022.

– 2ª parcela até 30 de setembro de 2022.

– 3ª parcela até 31 de outubro de 2022.

– 4ª parcela até 30 de novembro de 2022.

– 5ª parcela até 27 de dezembro de 2022.

“Logo que fomos solicitados pelo ministério já iniciamos esse levantamento”, destaca o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) da capital gaúcha, Adão de Castro Júnior.

Ele acrescenta: “A partir do regramento publicado, olhamos o nosso cadastro e imediatamente encaminhamos para que o Ministério faça a checagem necessária e conceda o benefício aos profissionais desta categoria, que, assim como a do transporte público, foi bastante afetada em função da pandemia de coronavírus”.

Ampliação nas linhas de ônibus

Já no segmento de transporte coletivo, a SMMU e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciaram nova etapa do programa de ampliação e reestruturação do serviço de ônibus em Porto Alegre. Serão 237 viagens adicionais em 22 linhas já a partir desta segunda-feira (1º).

Isso inclui ajustes na grade de horários e aumento da oferta de viagens, contemplando a frequência geral do atendimento em toda a tabela, principalmente nas faixas de pico da manhã e tarde. Com essa qualificação, o sistema passa contar com 1.592 viagens a mais que no início do programa.

“A décima-primeira etapa de ampliação faz parte de um conjunto de medidas a fim de melhorar o serviço para a população”, ressalta a prefeitura. “A análise que a nossa equipe técnica faz é diária, sempre com o foco no atendimento ao passageiro. Esta é apenas mais uma etapa, ainda temos novos incrementos previstos para seguir qualificando o serviço.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre