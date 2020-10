Celebridades Claudia Raia: “O País é machista e cultura é vista como algo desnecessário”

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

A atriz e dançarina, que completa 54 anos em dezembro, disse que não pensa em parar tão cedo, com diversos planos a todo o vapor Foto: Reprodução/Instagram A atriz e dançarina, que completa 54 anos em dezembro, disse que não pensa em parar tão cedo, com diversos planos a todo o vapor. (Foto: : Reprodução/ Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Raia, de 53 anos de idade, foi a entrevistada do programa Fala Celio!, comandado por Celio Ashcar Jr.. No bate-papo, ela abriu o jogo sobre diversas questões pessoais, profissionais, como machismo, cultura, problemas do Brasil e a vontade de ser mãe novamente, desta vez com o Jarbas Homem de Mello.

“Todas as vezes que a gente esperou alguma atitude do governo, ela não veio! Eu acho que a cultura é vista como algo desnecessário. Isso é muito triste! A cultura anda de mãos dadas com a educação, e são dois pilares, os mais importantes para uma criança e a gente mudar completamente o nosso país”, disse ela, que tem aproveitado o período da pandemia para pensar em novos projetos.

Ela ainda não poupou palavras para criticar e mostrar toda a sua revolta contra o preconceito sofrido por artistas ou qualquer outro profissional acima de 50 anos, que são rotulados como ‘fim de carreira’.

“O Brasil é um País extremamente machista, é um machismo estrutural, ou seja, quando a mulher para de ovular, ela parece que deixa de existir. É como se ela tivesse uma data de validade, caísse em um limbo, um buraco negro e só vai ressurgir aos 80 como a vovó fofa”, criticou Claudia, que não parou por aí.

“Nesse mundo, essa mulher acima de 50 anos não tem direito a nada, não pode se vestir como quer, não pode ter um namorado. Agora é engraçado como é que o mercado não vê essa mulher com uma potência, porque, na verdade, o poder aquisitivo dessa mulher é o maior de todos, pois ela já fez na sua carreira, já criou seus filhos e tem um poder de compra.”

A atriz e dançarina, que completa 54 anos em dezembro, disse que não pensa em parar tão cedo, com diversos planos a todo o vapor. “Eu ainda tenho sonhos pela frente, muitos projetos e eu não vou deixar que ninguém me diga que meu tempo venceu, porque não venceu. Estou na plena maturidade, em plena energia e de na criatividade e é isso que tento colocar como porta-voz dessa mulher”, finalizou.

