Magazine Rainha Elizabeth II tem texto secreto em sua aliança, e só três pessoas sabem o que é

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Joia foi feita em ouro galês, tradicional nas alianças das noivas da família real britânica Foto: Reprodução Joia foi feita em ouro galês, tradicional nas alianças das noivas da família real britânica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip são casados ​​há mais de 70 anos, e guardam um segredo durante esse tempo todo. De acordo com a revista People, no livro recém-lançado Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, escrito por Ingrid Seward, a autora revela que há algumas palavras gravadas na aliança da monarca que são conhecidas somente pelo casal e pela pessoa que fez a gravação na joia.

“Pelo menos Philip não pagou pelas despesas de uma aliança de casamento, já que o povo de Gales forneceu uma pepita de ouro galês com a qual a aliança foi feita. Elizabeth nunca a tira, e dentro do anel há uma inscrição. Ninguém sabe o que diz, a não ser a pessoa que fez a gravação, a rainha e seu marido”.

