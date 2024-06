Rio Grande do Sul Claudio Bier é eleito para a presidência do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul

26 de junho de 2024

Empresário e executivo será empossado no dia 18 de julho. (Foto: Reprodução)

O empresário e executivo Claudio Bier foi eleito para presidir o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) até 2027. Realizado de forma híbrida (presencial e on-line), o processo eletrônico de escolha contou com o comparecimento de diversos votantes na sede da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

“Vamos implementar nosso programa e trabalhar para que o setor fique cada vez melhor, permitindo a saída da atual situação”, declarou Bier, que é diretor-presidente do Grupo Masal S.A. Ele já havia sido escolhido no dia 21 de maio para presidir a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e substituirá Gilberto Porcello Petry no comando das duas entidades.

A posse da nova diretoria está marcada para 18 de julho. Os vice-presidentes de Claudio Bier no Ciergs são Alexandre Guerra, Erasmo Carlos Battistella, Gilberto Ribeiro, Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Mauro Gilberto Bellini e Ricardo Lins Portella Nunes.

Vice-presidentes regionais: Aquiles Dal Molin Junior (Metropolitana), Tibúrcio Aristeu Grings (Vale dos Sinos), Ruben Antonio Bisi (Serra), Geraldo José Alexandrini (Serra Centro), Angelo Cesar Fontana (Vale do Taquari), Júlio Carlos Cardoso Kirchhof (Central), Jairo Alberto Zandoná (Planalto), Otto Trost (Missões), Irani Tadeu Cioccari (Campanha), Luiz Roberto Saalfeld (Sul)

Diretores: Ademar De Gasperi, Aderbal Fernandes Lima, Alexandre Bittencourt De Carli, Aline Eggers Bagatini, Anderson Pontalti, Bernardo Bregoli Soares, Celso Theisen, Cláudio Guenther, Daniel Martin Ely, Daniela Aesse Kraemer, Diogo Paz Bier, Elio Jorge Coradini Filho, Fernando José Ruschel Justo, Gerenise Viezzer, Gilberto Antônio Piccinini, Guilherme Scozziero Neto, Gustavo Souto Polese, Jerri Rietjens, Joarez José Piccinini, José Luis Korman Tenenbaum, Julio Ricardo Mottin Neto, Leonardo Botelho Zilio, Luciano André Merigo, Marcelo Luís Wallauer, Marcus Coester, Mathias Elter, Paulo Roberto Sachett, Rafael Goellner Garcia, René Ormazabal Moura, Reomar Angelo Slaviero, Ricardo Escoboza, Rodrigo dos Santos Fantinel, Walter Rauen de Souza

Conselho Fiscal: Adair Angelo Niquetti, Carla Carnevali Gomes e Jorge Romeu Ritter (titulares), Vivianne Robinson Martinez, Eduardo Lima Cervelin e Ricardo Dias Michelon (suplentes).

(Marcello Campos)

