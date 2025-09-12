Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Publieditorial Clientes Claro Clube têm até 50% de desconto em medicamentos nas Farmácias Panvel

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Segundo agência, mudanças deixam informações mais claras. (Foto: Ag. Brasil)

A rotina de saúde e bem-estar dos gaúchos acaba de ganhar um reforço importante. A partir de agora, clientes Claro Clube podem aproveitar descontos de até 50% em medicamentos nas Farmácias Panvel, uma das maiores redes do setor farmacêutico no Sul do Brasil.

A iniciativa soma conveniência e economia em um momento em que o cuidado com a saúde é prioridade para as famílias. Além de preços mais acessíveis, o benefício garante acesso facilitado a produtos que fazem parte do dia a dia dos clientes, desde tratamentos contínuos até itens de uso imediato.

Segundo a Panvel, a parceria com a Claro amplia o alcance dos descontos e coloca milhares de clientes em contato direto com ofertas exclusivas, fortalecendo o propósito da marca de estar presente nos hábitos de bem-estar da população.

O Claro Clube, programa de fidelidade da operadora, já oferece vantagens em diversas áreas, como entretenimento, gastronomia, tecnologia e serviços. Agora, com a entrada da Panvel, o benefício se estende também à saúde, segmento essencial para os consumidores.

Com unidades espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e forte presença digital, a Panvel disponibiliza o desconto tanto nas lojas físicas quanto em compras online, ampliando as possibilidades de uso.

Para ter acesso ao benefício, basta ser cliente Claro Clube e identificar-se no momento da compra.

