Expointer Produtores associados participam da Expointer com suporte da Linha Nutrição Animal Cotricampo

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Na Expointer 2024, a Cotricampo está dando suporte especial para a participação de quatro produtores de leite cooperados. Foto: Divulgação/Cotricampo Na Expointer 2024, a Cotricampo está dando suporte especial para a participação de quatro produtores de leite cooperados. (Foto: Divulgação/Cotricampo) Foto: Divulgação/Cotricampo

Incentivar a cadeia produtiva do leite nos municípios de sua área de atuação é um dos propósitos da Cotricampo. Neste sentido, a Linha Nutrição Animal tem cumprido um papel de destaque, entregando uma alimentação nutricional de qualidade para o rendimento dos rebanhos de produtores cooperados. Esse trabalho tem resultado em melhoria genética e de produtividade, favorecendo também a participação de produtores nas principais feiras do setor no Rio Grande do Sul.

Na Expointer 2024, iniciada no último sábado (24), a Cotricampo está dando suporte especial para a participação de quatro produtores de leite cooperados: Cabanha Santa Clara, de Humaitá, além de Granja Scherer, Cabanha Walker e Granja Stoll, ambas de Três Passos. Os julgamentos acontecerão entre esta quarta (28) e quinta-feira (29), nas categorias Gado Jovem e Vacas Adultas, nas raças Jersey e Holandesa.

De acordo com Rafael Zimermann, gestor comercial da Linha Nutrição Animal, ao todo são 21 animais (oito da raça Jersey e 13 da raça Holandesa) competindo em diferentes categorias morfológicas. “Agradecemos aos associados que estão com seus animais representando muito bem a nossa região, pois são exemplares que se alimentam diariamente com a Linha Nutrição Animal Cotricampo, e isso é motivo de grande satisfação e orgulho para todos nós”.

Nacir Penz, vice-presidente financeiro da Gadolando (Associação de Criadores de Gado Holandês do RS) agradeceu a mobilização da Cotricampo, em proporcionar a participação de animais de produtores cooperados em mais uma edição da Expointer, além de estar com uma presença muito forte em termos institucionais. “A Expointer proporciona um grande intercâmbio de informações, e a Gadolando reconhece o estímulo que a cooperativa tem dado para fortalecer a cadeia do gado de leite em diferentes eventos”, ressalta.

A produtora rural Clara Bickel, representando a Cabanha Santa Clara, diz que participar da Expointer neste ano, após os acontecimentos climáticos do mês de maio, é uma maneira de valorizar rodo o esforço que a Cotricampo e também a Gadolando realizam, no incentivo à cadeia produtiva ao longo de todo o ano.

2024-08-27