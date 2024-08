Expointer Pioneira em fertilizantes granulados, Fida comemora seus 70 anos na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Irani Tadeu Cioccari e Theodora Cioccari, lideranças da Fida, ao lado do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, durante almoço na Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Irani Tadeu Cioccari e Theodora Cioccari, lideranças da Fida, ao lado do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, durante almoço na Casa da Rede Pampa na Expointer. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

A maior produtora de calcário do Estado, que também foi pioneira na produção de fertilizantes granulados no Rio Grande do Sul, a Fida, celebra 70 anos de fundação na Expointer deste ano. A empresa está com estande localizado na Escola do Chimarrão, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, onde espera receber os visitantes para celebrar a importante marca até o último dia da feira, que se encerra em 1º de setembro.

“Esse é um ano muito especial para nós. Queremos convidar nossos parceiros e clientes para virem nos visitar, conhecerem as novidades do nosso estande de comemoração dos 70 anos e, claro, conversar sobre como será a próxima safra”, explica a gerente de comercial e marketing da Fida, Theodora Cioccari.

Nascida como uma empresa familiar, na cidade de Caçapava do Sul, hoje a Fida conta com 450 funcionários e está presente em outras cinco cidades gaúchas: Pantano Grande, Venâncio Aires, Xangri-lá, Júlio de Castilhos e Canoas. Além do agronegócio, a empresa também possui um braço dentro da construção civil, com produção de cal e argamassas.

Descontentamento

O diretor da Fida, Irani Tadeu Cioccari, comentou a importância de estar presente na feira deste ano, chamada de Expointer da retomada. Entretanto, não deixou de pautar o descontentamento de parte dos produtores gaúchos com a falta de apoio dos governos estadual e federal, após as enchentes que prejudicaram muito os agricultores.

“Nossos clientes seguem esperando alguma medida mais concreta. Muita coisa foi anunciada, mas até agora nada chegou. Estamos até percebendo um menor fluxo aqui na Expointer de alguns dos nossos clientes, demonstrando a insatisfação deles através da escolha de não participar da feira. Eles não estão satisfeitos”, reitera o diretor da empresa.

Os representantes da Fida estiveram na Casa da Rede Pampa na Expointer, nesta terça-feira (27), para um almoço junto do presidente e do vice da Rede Pampa, Alexandre Gadret e Paulo Sérgio Pinto. Eles aproveitaram para divulgar a marca de 70 anos da empresa e repassar o convite a lideranças do agronegócio gaúcho presentes no encontro.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada liberada aos visitantes das 8h às 20h. Os ingressos custam R$18 para pedestres, com valores de meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

