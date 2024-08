Expointer Na Expointer, governo gaúcho promove capacitação para o combate ao abigeato e crimes rurais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governador (C) destacou o reforço no número das Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeatos Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador destacou o reforço no número das Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeatos. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma capacitação para o enfrentamento ao abigeato e crimes rurais está sendo realizada nessa terça-feira (27), dentro da programação da Expointer. Promovido pelo governo do Estado, por meio da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o curso acontece no espaço da Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), no Parque de Exposições Assis Brasil.

Servidores das forças de segurança são o público-alvo da atividade. O governador Eduardo Leite participou da abertura, ao lado do titular da SSP, Sandro Caron, e de comandantes das forças das instituições vinculadas à pasta.

O governador falou sobre o reforço no número das Decrabs (Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeatos) no Estado. “Essa capacitação é importante para aprimorar conhecimentos e qualificar ainda mais as nossas polícias nesta área. Criamos, por decreto, uma divisão para o enfrentamento destes crimes e hoje temos quatro delegacias especializadas. Vamos dobrar esse número, instalando mais quatro até o final do ano. Quem trabalha, produz e empreende na área rural precisa ter a certeza de que seu empenho não vai estar à disposição de criminosos. Agimos sem tolerância com a criminalidade, seja na cidade ou no campo”, enfatizou.

Com a ampliação dessa divisão da Polícia Civil, serão instaladas Decrabs nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria, Vacaria e Santo Ângelo. Sandro Caron disse que a ampliação do número de Decrabs está sendo realizada já com a capacitação dos profissionais que atuarão nas delegacias.

“Agora existe o número de efetivo e equipamentos necessários. Para ampliar as Decrabs, foram formados mais policiais civis. Em segurança pública, as entregas precisam ser concretas e efetivas”. O secretário também reforçou a importância dos produtores rurais registrarem boletins de ocorrência para que as autoridades identifiquem os pontos com problemas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/na-expointer-governo-gaucho-promove-capacitacao-para-o-combate-ao-abigeato-e-crimes-rurais/

Na Expointer, governo gaúcho promove capacitação para o combate ao abigeato e crimes rurais

2024-08-27