Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O evento que ocorrerá em novembro, no Vale dos Vinhedos, foi lançado nesta terça-feira (27), na Casa da Rede Pampa, diante de representantes do setor. Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Um dos mais aguardados eventos do agronegócio brasileiro ocorrerá de 21 a 23 de novembro, no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha: o 2º Congresso Cerealista Brasileiro. Organizado pela Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), o evento quer reunir os principais nomes do setor na cidade de Garibaldi para 3 dias de conteúdo, network e experiência. O lema desta edição será “Conexões que geram valor”.

A expectativa é de que o Congresso deste ano seja especial justamente por ocorrer no Rio Grande do Sul. Além de todos os fatores que envolveram o Estado no primeiro semestre, é também celebrado em 2024 os 100 anos do início do plantio de soja no Brasil, na cidade de Santa Rosa, no noroeste gaúcho, considerada o berço nacional do grão.

“O Rio Grande do Sul vive uma retomada e a Acebra espera poder somar nesse momento. Nós queremos mostrar para fora a força de quem corresponde a cerca de 60% da comercialização de grãos no Rio Grande do Sul”, comenta Jerônimo Goergen, presidente da Acebra.

A posição do líder nacional da entidade é reforçada pelo presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs), Roges Pagnussat. “Para nós é muito importante, mostra a força do gaúcho, mostra que nós sempre fomos bons anfitriões e contribuímos muito com o agro brasileiro”, ressalta.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em Foz do Iguaçú, no Paraná, para 2024 são esperados membros da associação e visitantes de vários estados brasileiros e inclusive do exterior. O vice-prefeito de Garibaldi, Valério Mayer, celebrou a escolha da cidade como sede. “Estamos aqui demonstrando alegria e satisfação de receber esse importante evento. Estaremos de portas abertas para todos que vierem para o Congresso, mas também para aqueles que vierem conhecer a hospitalidade da nossa Garibaldi”, comentou.

O lançamento do Congresso ocorreu nesta terça-feira (27), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Além do vice-prefeito de Garibaldi e dos líderes da Acebra e Acergs, também integraram a mesa do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o deputado estadual Marcus Vinícius Vieira De Almeida, a vereadora da capital Comandante Nádia, e o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Seminário dos Cerealistas do Rio Grande do Sul

Mais cedo, também no auditório da Casa da Rede Pampa, ocorreu o Seminário dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, em que foram debatidas as ações que a Acebra, em conjunto com a Acergs, está trabalhando e propondo. Foram abordados ainda temas relevantes como a Reforma Tributária e seus possíveis impactos no agro, o lançamento do Fórum Jurídico Cerealista, medidas de apoio ao agronegócio gaúcho e a apresentação da Plataforma de Negócios Acebra.

