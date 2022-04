Brasil Clientes da Claro relatam falha no serviço de telefonia e internet nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

O serviço de rede celular da operadora passou por instabilidades. (Foto: Reprodução)

Clientes da Claro relatam problemas de acesso ao serviço de telefonia móvel e internet fixa da empresa na noite desta segunda-feira (4). Não era possível fazer ligações, enviar ou receber SMS ou acessar a internet por meio da rede da operadora.

No site DownDetector, o serviço da Claro tinha mais de mil relatos de problemas reportados no País. O Sudeste é a região com mais casos de interrupção nos serviços da empresa. As cidades com mais reclamações no site são São Paulo, Campinas e Osasco.

No Twitter, o assunto chegou ao tópicos mais comentados da rede no início desta noite. “Eu reiniciei o celular quarenta vezes até perceber que a Claro caiu e não era só o meu sinal”, disse um usuário da rede. “Do nada, não tenho mais sinal no meu celular”, disse outro internauta.

Procurada, a Claro informou que “por conta de uma instabilidade pontual, já solucionada, alguns clientes das regiões Sul e Sudeste podem ter enfrentado dificuldades para acessar os serviços de voz e dados, no início da noite desta segunda-feira (4)”. A empresa disse ainda que as suas equipes técnicas trabalham para restabelecer os serviços, que estão sendo normalizados gradativamente.

Pior média – O setor de telefonia teve a pior média de satisfação de clientes durante 2021 em levantamento feito pela empresa SoluCX, divulgado no mês passado. Nos últimos lugares do ranking, aparecem “Telecom”, com média de 8, “Bancos” (40) e “Supermercadistas” (41).

Oi: Recuperação judicial

A Oi terá o fim do seu processo de recuperação judicial — o maior da história do País — adiado por até 60 dias. O fim seria no final de março, mas a postergação foi necessária para acolher as determinações do juiz responsável pelo processo, Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O magistrado soltou um despacho com os comandos preparatórios para o encerramento da recuperação judicial, iniciada em 2016. As determinações não explicitam a prorrogação de prazo em si, mas estabelecem pré-requisitos que implicam na necessidade de esticar a data de finalização do processo.

Viana determinou ao administrador judicial (o escritório Wald Advogados) uma atualização do quadro geral de credores, o que deverá ser juntado ao processo dentro de um prazo de 60 dias — o que estoura o prazo original de conclusão.

Ele mencionou que o processo acumulou 60 mil incidentes de crédito, isto é, pedidos de impugnação ou habilitação de credores. O próprio magistrado explicou que o encerramento da recuperação judicial não está condicionado à consolidação do quadro geral de credores, mas, ao seu ver, essa é uma medida “imperiosa” para deixar tudo às claras.

No despacho, a Oi também foi autorizada a tirar do ar a plataforma em que os incidentes de crédito eram encaminhados para mediação. As discussões em andamento terão 15 dias para serem finalizadas. A companhia terá que oferecer um formulário digital por meio do qual os credores atrasados ainda poderão entrar em contato direto com a empresa para receber o pagamento das dívidas nas condições previstas no plano de recuperação.

