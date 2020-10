Geral Clubes de futebol adiam a discussão sobre uma possível volta do público aos estádios

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A discussão sobre a volta do público aos estádios será retomada dentro do prazo de até três semanas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião virtual realizada na última sexta-feira (16), os clubes de futebol do País decidiram adiar a discussão sobre uma possível volta do público aos estádios. No mesmo dia, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aprovou o aumento no número de inscrições de jogadores no Campeonato Brasileiro.

Em reunião de trabalho por videoconferência convocada pela CBF, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro voltaram a debater sobre o retorno dos torcedores aos estádios durante o Brasileirão Assaí 2020, conforme havia ficado acordado no último encontro entre os clubes sobre o tema, em 26 de setembro.

Na ocasião, os clubes, por unanimidade, mantiveram a proibição à presença do público em jogos do Brasileirão e definiram pela retomada periódica ao tema para análise. A deliberação ainda determinou que o retorno gradual ocorra de forma isonômica, com aval das autoridades de saúde locais e guiado por todas as medidas protetivas previstas no estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde.

No encontro de sexta, houve por parte da CBF um relato de consultas realizadas, no decorrer desta semana, junto aos Governos Estaduais e Municipais. Presidentes de Federações Estaduais e Clubes também manifestaram suas posições a respeito das realidades locais.

Como ainda não existe consenso das autoridades locais em relação ao retorno dos torcedores aos estádios, houve a sugestão do presidente da CBF, Rogério Caboclo, acatada pelo grupo, de manter o status atual e retomar a discussão dentro do prazo de até três semanas.

Atletas inscritos

Em conselhos técnicos realizados na tarde de sexta-feira, os clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro estiveram reunidos para deliberar sobre a possibilidade de aumento do número de atletas inscritos nas respectivas competições.

As reuniões por videoconferência foram conduzidas pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e aconteceram separadamente para cada uma das séries que, de forma democrática, tomaram as decisões sobre o tema em votação, conforme estabelece do Estatuto da CBF.

Além de Rogério Caboclo, dos presidentes dos clubes disputantes de cada competição e de Federações Estaduais envolvidas, os conselhos técnicos contaram com a presença dos Presidentes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), Felipe Leite, da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF), Salmo Valentim, e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF), Zé Mário.

Série A

Os clubes da série A aprovaram, por 14 votos a 6, o aumento do número de inscrições por equipe no campeonato, que passou de 40 para 50 atletas. A data limite para novas inscrições ficou estabelecida para 6 de novembro de 2020 e as substituições dos oito jogadores permitidos em regulamento até 20 de novembro de 2020.

Série B

Por 11 votos a 7 (houve 2 ausências), ficou definido que o limite de inscrições para cada clube da série B permanecerá em 40 jogadores, mantendo a possibilidade de serem feitas 8 substituições na lista. Foi aprovada uma mudança no prazo limite para novas inscrições, que passa para 9 de novembro de 2020, e estabelecido o a nova data limite para proceder as substituições, em 07 de dezembro de 2020.

Série C

Por 11 votos a 6 (houve 3 ausências), ficou definido que o limite de inscrições para cada clube da série C permanecerá em 40 jogadores, podendo ainda serem feitas 8 substituições na lista. Foi aprovada uma mudança na data limite para novas inscrições, que passa a ser dia 11 de novembro de 2020. E para proceder as substituições ficou definida a data limite de 02 de dezembro de 2020.

Além disso, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, anunciou aos 20 clubes que a CBF fará o rateio de um recurso total de R$ 1 milhão, arrecadado a partir da comercialização de placas de publicidade da competição. As informações são da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral