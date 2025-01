Saúde Cobertores mais pesados podem influenciar no sono? Novo estudo diz que sim; entenda

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Eles seriam eficazes para melhorar o sono, reduzir o uso de medicamentos e melhorar o humor. (Foto: Freepik)

Cobertores pesados podem ajudar a melhorar o sono em adultos com insônia e outras condições de saúde mental, incluindo ansiedade e depressão. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica American Journal of Occupational Therapy.

Liderado pela terapeuta ocupacional e pesquisadora da Universidade Flinders, Suzanne Dawson, o estudo descobriu que os cobertores foram eficazes para melhorar o sono, reduzir o uso de medicamentos e melhorar o humor. A descoberta mudou os protocolos estaduais para uso de cobertores pesados em serviços públicos de saúde mental no sul da Austrália.

“O sono é uma necessidade humana básica e quando alguém não dorme o suficiente, isso pode levar a vários problemas de saúde, bem como aumentar o risco de, ou agravar, condições crônicas, incluindo doenças cardíacas, derrame e problemas de saúde mental”, explica Dawson, do Caring Futures Institute da Flinders University. Na terapia ocupacional, segundo ela, cobertores pesados estão se tornando mais comuns entre muitas idades como uma tecnologia assistiva, mas não existem diretrizes clínicas atuais para seu uso.

Para chegar a essa conclusão, os autores analisaram 18 estudos que investigaram o uso de cobertores pesados durante a noite. A revisão encontrou evidências significativas sobre o uso de cobertores pesados para melhorar o sono entre adultos.

“Cobertores pesados parecem oferecer uma intervenção tangível e sem medicamentos para melhorar a qualidade do sono. Adultos que usaram os cobertores relataram melhor sono, uso reduzido de medicamentos para dormir e até mesmo melhorias no humor e no controle da dor”, diz Dawson.

Transtornos

Apesar das fortes evidências para o uso em adultos, as descobertas foram mistas para o uso de cobertores pesados com crianças, com melhorias limitadas no sono para crianças com condições como TDAH ou transtorno do espectro autista.

No entanto, alguns pais relataram resultados positivos com seu uso e alguns estudos mostraram uma melhora no funcionamento diário das crianças, após o uso de um cobertor pesado.

“Os pais frequentemente relataram que seus filhos pareciam mais relaxados, menos ansiosos e mais focados durante as atividades diárias ao usar os cobertores, o que pode ter um impacto de longo prazo em seu bem-estar geral”, explica Dawson.

Os autores observam que, para crianças e adultos com dificuldades cognitivas, qualquer cobertor usado deve ser facilmente removido pelo próprio indivíduo. Embora as descobertas mostrem que o uso noturno de cobertores pesados pode ser recomendado para adultos e rastreado em crianças, os autores dizem que o próximo passo é desenvolver diretrizes clínicas claras para o uso dos cobertores.

Dawson também está nos estágios finais de um projeto relacionado que avaliou a viabilidade e eficácia de cobertores pesados como uma intervenção do sono para pessoas que vivem com demência.

Mecanismos

O estudo atual não avaliou os mecanismos pelos quais os cobertores pesados podem ajudar a induzir o sono e melhorar a saúde mental, mas um estudo anterior, mostrou que a presença do cobertor ajuda a aumentar a produção de melatonina, o hormônio do sono profundo e reparador, em até um terço a mais à noite do que aqueles que usavam um cobertor normal.

Os cientistas afirmam que cobertores mais pesados colocam o sistema nervoso em modo de descanso, reduzindo alguns sintomas de ansiedade, como batimentos cardíacos acelerados ou respiração.

Segundo os pesquisadores, as mantas ativam o nervo vago de uma pessoa, ou seja, o nervo mais longo do corpo que vai do estômago ao crânio. A pressão do cobertor ativa o sistema nervoso parassimpático do corpo e ajuda a “desacelerar” o corpo, cortando a produção de cortisol e aumentando a secreção de serotonina.

Uma pessoa calma e menos ansiosa tem maior probabilidade de adormecer facilmente – o que se acredita ser a razão pela qual os cobertores pesados ajudam a combater a insônia e outros problemas de sono.

