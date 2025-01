Saúde Veja 4 sintomas semelhantes entre infarto e crise do pânico; cardiologista explica como diferenciar

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

O pico de ansiedade às vezes causa sintomas semelhantes aos do infarto. (Foto: Reprodução)

Embora sejam situações totalmente diferentes, tanto a crise do pânico quanto o infarto, respectivamente, podem apresentar sintomas parecidos e confundir as pessoas.

De um lado, uma reação emocional provocada por situações de estresse ou medo. Do outro, um problema físico ocasionado por uma obstrução de fluxo sanguíneo no coração.

“Muitas vezes, os sintomas da crise do pânico são muito semelhantes aos do infarto. Por isso, é importante uma avaliação médica que leve em conta o histórico do paciente”, afirma o médico cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, serviço de hemodinâmica em Londrina.

De acordo com o especialista, a crise do pânico pode estar relacionada a alguns medos irracionais, como altura, animais, avião, ou causas emocionais, podendo ser traumas psicológicos e o estresse do dia a dia. Já o infarto não tem essa associação, mas pode ter alguns fatores de risco, pois tem raízes como tabagismo, obesidade, diabete, hipertensão e colesterol alto, má alimentação, hereditariedade, entre outros fatores físicos.

Miguita elenca quatro sintomas que podem ser confundidos entre infarto e crise do pânico:

Dor no peito

Ambas situações provocam dor no peito, mas, no caso do infarto, a dor é mais forte e constante e não melhora com o repouso. Já a dor no peito da crise do pânico é mais leve e pode variar conforme o estado emocional do paciente.

Falta de ar

No infarto, a falta de ar provoca suor frio, palidez, tontura e sensação de desmaio, enquanto na crise do pânico a falta de ar aparece de maneira súbita e intensa e está associada a sintomas como insônia e alterações alimentares.

Palpitações

A ansiedade ativa o sistema nervoso autônomo, que libera hormônios do estresse, como a adrenalina, provocando palpitações. Já no infarto, é uma pulsação forte que aparece de repente e causa a impressão de que o coração vai sair pela boca, podendo ser apenas uma arritmia cardíaca.

Sensação de morte

Quando ocorre um infarto, a associação de sintomas como dor, falta de ar e palpitações podem provocar uma sensação de morte. Entretanto, quando uma pessoa é acometida por uma crise do pânico, a sensação de morte é justamente por parecer estar tendo um infarto.

