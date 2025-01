Saúde Síndrome de Fomo: saiba como prevenir o problema que surge do vício em redes sociais

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Fenômeno psicossocial é característico da era digital. (Foto: Pixabay)

Com a crescente presença das redes sociais no dia a dia, o fenômeno Fear of Missing Out (medo de estar perdendo algo), conhecido como Sindrome de Fomo, tem aumentado de forma expressiva. “Basicamente, Fomo é o medo que as pessoas sentem de não saber o que os outros estão fazendo”, explica Filipe Colombini, psicólogo e CEO da Equipe AT. “Trata-se de um problema muito comum nos dias de hoje, sobretudo em função das redes sociais e da grande quantidade de informações que nos cercam”, conclui.

Segundo o psicólogo, o problema afeta principalmente jovens e adultos, que ficam comparando suas vidas com a dos outros de forma constante. “A síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas que surge a partir do medo do indivíduo de estar perdendo algo, como uma experiência, oportunidade ou até mesmo um evento social e é fonte de grande ansiedade, especialmente quando há comparações constantes com a vida glamourosa e idealizada que vemos no Instagram e outras plataformas”, diz Colombini.

Aqueles que sofrem com o problema têm uma necessidade constante de se atualizar nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube, mesmo durante a noite, no trabalho, enquanto come ou ao dirigir. Estas pessoas costumam apresentar sinais de baixa autoestima e autoconfiança, além de comportamento autodepreciativo. “Elas se sentem desconectadas de seus próprios valores e vivem em função das expectativas dos outros, distanciando-se do que realmente querem”, destaca o psicólogo.

Entre os principais sintomas da Fomo estão a sensação de desconforto e exclusão, tristeza, ansiedade exacerbada, estresse e, em casos extremos, a pessoa afetada pode desenvolver até mesmo depressão e transtornos do humor. “A síndrome tem potencial de prejudicar gravemente a saúde mental”, alerta Colombini.

Como combater

Segundo o especialista, nesta situação, é essencial desenvolver o autoconhecimento e praticar o autocontrole. Nesse sentido, técnicas como o mindfulness (que compreende diversos exercícios de meditação que têm como objetivo levar o indivíduo à atenção plena) podem ajudar com o foco no presente e reconexão com valores próprios.

Além disso, é importante estabelecer um equilíbrio entre as diversas esferas da vida, como lazer, trabalho e relacionamentos, além de definir limites para o uso de redes sociais e telas em geral, visando uma redução em seu uso.

A terapia também tem grande valor, uma vez que o indivíduo passa a entender que os conteúdos da internet não surgem de vidas perfeitas, mas que os internautas, na realidade, escolhem seus melhores momentos para partilhar. E também desenvolve a consciência de que mais vale viver os momentos do que publicá-los nas redes.

“Esses cuidados podem prevenir que a Fomo comprometa a saúde mental e ajudam a pessoa a viver com mais plenitude e senso de realização”, diz Colombini.

Síndrome de Fomo: saiba como prevenir o problema que surge do vício em redes sociais

