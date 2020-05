Porto Alegre Cobradores da Carris recebem máscaras de acrílico

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Doado pela Defesa Civil do RS, equipamento garante proteção extra no combate ao coronavírus. Foto: Fernanda Schwengber Leal/ Carris PMPA

Os cobradores da Carris dispõem, a partir desta terça-feira (5), de uma proteção extra para reforçar a própria segurança e atuar no combate à disseminação do novo coronavírus. Os profissionais receberam viseiras de proteção de acrílico, modelo face shield, para uso concomitante com a máscara de tecido.

Quatrocentos EPIs (equipamentos de proteção individual) foram doados à Carris pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul e distribuídos aos cobradores dos ônibus, trabalhadores cuja atuação requer mais contato com os clientes no interior do coletivo.

Nos dias 27 e 28, a Carris já havia realizado a distribuição de máscaras de tecido reutilizáveis a todos os seus cobradores e motoristas, durante uma ação para conscientizar as tripulações sobre a importância do uso de proteção contra o novo coronavírus no transporte coletivo.

