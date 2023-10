Saúde Cogumelo Juba de Leão, creme de semente de uva, “lifting de vampiro”: conheça os “elixires” da beleza dos famosos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Apostas das celebridades vão dos produtos orgânicos aos procedimentos estéticos, complementados com exercício físico e hábitos saudáveis. (Fotos: Getty Images)

Ícone de Hollywood e da cultura das celebridades, o ator Brad Pitt surpreende cada vez que aparece publicamente: aos 59 anos (faz 60 em dezembro), ele apresenta físico definido, sem mudanças bruscas na aparência, e pele saudável. Em entrevista à revista “Vogue”, no início deste ano, o astro rechaçou a ideia de “antienvelhecimento”, mas ressaltou as vantagens de cuidar bem da pele.

Como Brad Pitt, outros famosos exaltados pela preservação da saúde e da boa aparência depois dos 40, 50, 60 anos têm compartilhado seus “segredos” — isto é, suas rotinas de cuidados com o corpo e com a pele. As apostas das celebridades vão dos produtos orgânicos aos procedimentos estéticos, complementados com exercício físico e hábitos saudáveis.

“Tenho uma rotina boa e simples de cuidados com a pele que me ensinou Jean Black, minha querida amiga maquiadora. Começamos juntos há 30 anos e sempre que estamos num filme, ela me diz: ‘Experimente isso ou aquilo'”, relatou o protagonista de Tróia à “Vogue”, por exemplo.

Pitt revelou em entrevista recente que usa um creme e um soro com uma molécula chamada GSM10, uma combinação de sementes de uva Grenache com pele, syrah e mourvedre, que resulta num poderoso antioxidante capaz de combater o estresse oxidativo na pele. Em mais de uma ocasião, ele explicou que faz exercícios cardiovasculares e mantém uma rotina “fitness” seis dias por semana. Ele também é fã de chá matcha, suco de cranberry e água com gás, bebidas de propriedades antioxidantes, e não bebe álcool nem come carne.

Especialistas destacam que Brad Pitt também pode ter feito “retoques” não invasivos, como preenchimentos faciais para suavizar linhas e refinar a mandíbula. Para o cirurgião Cristian Corchuelo, a aparência de Pitt pode estar ligada ao colágeno, já que existem diversas formas de fazer tratamentos faciais (radiofrequências, preenchimentos, peelings, ácido hialurônico, tensores e estimulação de colágeno e elastina, que são muito requisitados).

Gisele Bündchen

Esta semana, a supermodelo Gisele Bündchen, de 43 anos, também chamou a atenção ao revelar um hábito para manter o estilo de vida saudável. Ela apareceu plena e com uma aparência bem mais jovem em seu Instagram, numa parceria com a empresa Gaia Herbs, em que relatou o uso de um suplemento com Cogumelo Juba de Leão.

Ao longo da peça publicitária, Gisele pratica yoga e medita. No vídeo, ela diz é preciso ter clareza para se conquistar o que deseja e, por isso, usa o suplemento para ajudá-la na concentração e no aumento da energia. O cogumelo Juba de Leão é conhecido como o “cogumelo da inteligência”, por oferecer efeitos nootrópicos e prometer melhorias para o cérebro. O nome se deve à aparência: branco e desgrenhado, semelhante à juba de um leão branco. Apesar de comestível, o seu uso é majoritariamente medicinal.

Gisele contou que o uso de plantas para o seu bem-estar não é de hoje. A supermodelo aprendeu sobre ervas com a avó, que a transmitiu ensinamentos sobre o poder delas. Há mais de 20 anos, a top brasileira implementa o uso de produtos orgânicos em sua rotina.

“Lifting do vampiro”

Outra aposta de celebridades para manter a boa aparência é o tratamento estético para o rejuvenescimento da pele. Belle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, publicou por meio de suas redes sociais que adotou o método MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele), também conhecido como microagulhamento. O microagulhamento é uma técnica que utiliza uma série de agulhas minúsculas que são inseridas na pele para induzir pontos de produção de colágeno. É comum o uso de um creme anestésico antes do procedimento.

Entre os principais objetivos do tratamento estão a melhora do viço da pele e aparência de poros, além de deixá-la mais jovem. Outras finalidades do MMP são: melasma; sardas brancas; cicatrizes; verrugas; queloides e estrias.

Outro tipo de microagulhamento que conquistou famosas como Kim Kardashian e até mesmo Anitta é o PRP (plasma rico em plaquetas), ou popularmente conhecido como “lifting de vampiro”. Consiste em retirar uma quantidade grande de sangue do braço e com a ajuda de uma máquina centrífuga, esse plasma é tratado para retirar as plaquetas. Depois, com uma agulha bem fina, o conteúdo é colocado em todo o rosto. O procedimento é feito com uma pomada anestésica para suportar a dor. Ele é utilizado para crescimento capilar e rejuvenescimento da pele.

Tem, ainda, o Morpheus 8. O procedimento é considerado como o mais doloroso do mundo e quem é adepto dele é a estilista e ex-Spice Girl, Victoria Beckham. Aos 49 anos, ela faz o procedimento cosmético não invasivo a cada seis meses para rejuvenescer a pele do rosto.

O procedimento funciona a partir de uma ponteira de um aparelho de microagulhamento, equipada com 24 microagulhas de 4 milímetros revestidas em ouro e que, associadas à radiofrequência, estimulam a produção de colágeno e ajudam a dissolver as células de gordura no corpo. Mas ele também é indicado para o uso no rosto, para amenizar rugas e tratar cicatrizes de acne. O tratamento também necessita de um creme anestésico na pele 90 minutos antes do procedimento.

