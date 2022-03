Saúde Colágeno: saiba como estimular sua produção a partir da dieta

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O colágeno pode ser encontrado em diversos tipos de alimentos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Produzido naturalmente pelo nosso corpo, o colágeno é um tipo de proteína que representa cerca de 70% da pele. Sua função básica é manter a estrutura, firmeza e a elasticidade do maior órgão do corpo humano, acredita?

Mas, sua função vai muito além do cuidado com a pele: o colágeno também é responsável por manter nossos tendões, cartilagens e tecidos conjuntivos em ordem. Ou seja, essa substância tem papel fundamental para nós!

A nutricionista Juliana Vieira explica que: “o colágeno é importante para manter a pele firme e hidratada, prevenindo ou retardando as rugas e a flacidez, o famoso anti age. Por ser uma proteína, o colágeno é considerado um ingrediente funcional. Com isso, ajuda a manter a saúde de ossos, músculos, e do intestino, pois tem as mesmas propriedades que as fibras dos vegetais”.

E apesar dessa substância ser produzida de forma natural, a partir de uma certa idade, é preciso incluir ainda mais alimentos que estimulem a produção de colágeno no nosso corpo. Isso porque, a partir dos 25 anos o corpo diminui a produção dessa substância, levando a reposição.

No entanto, é possível repor a produção de colágeno através de alimentos, sabia? Pois é! Por isso, Juliana Vieira fez uma lista de alimentos que podem ajudar a enriquecer a sua dieta e ainda estimular a produção dessa proteína em seu organismo. Confira:

Alimentos ricos em vitamina C: como o abacaxi, laranja, limão, goiaba, mamão, caju, kiwi, tangerina, frutos vermelhos (morango, cereja e outras), pimentão cru, agrião, salsa e tomate fresco;

Alimentos ricos em selênio: peixes, camarão, feijão preto, farinha de trigo integral, castanha do Pará, gema de ovo e fígado são alguns exemplos;

Alimentos ricos em zinco: a clara de ovo, o frango, ostras, nozes, mariscos, carnes vermelhas, fígado e miúdos;

Alimentos que são fonte de silício: assim como a aveia, arroz integral, nozes, mexilhões e alga marinha, também são importantes para ajudar a manter e produzir o colágeno no organismo;

Enxofre: de acordo com a especialista, o enxofre é crucial para a produção do colágeno, e o alho é uma ótima fonte dele, além de conter taurina e ácido lipóico, que ajudam a reparar fibras colágenas danificadas.

Ah, e claro: lembre-se sempre de ingerir muita água para manter a pele sempre hidratada e o seu organismo em pleno funcionamento. Vale ressaltar também que para casos mais específicos, é essencial a consulta com um nutricionista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde