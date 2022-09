Rio Grande do Sul Brigada Militar seleciona novos alunos para o Colégio Tiradentes

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Seleção será realizada por meio de prova escrita, exame de saúde e exame físico. (Foto: BM/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar lançou edital para o preenchimento de 640 vagas para o ano letivo 2023 do Colégio Tiradentes. As vagas são para o 1º ano do Ensino Médio, nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel, Pelotas e Caxias do Sul. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de outubro no site da Brigada Militar (BM).

Do total de 640 vagas, 379 são destinadas a dependentes de policiais da Brigada Militar (BM), 30 são para dependentes de bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militares (CBMRS). Nesses dois casos, os dependentes cujos responsáveis estejam na reserva não remunerada não podem participar do certame. Haverá, ainda, 125 vagas para egressos do ensino público, desde que tenham cursado integralmente os últimos três anos do Ensino Fundamental em escola pública, e 116 vagas para ampla concorrência.

O processo seletivo será composto por três etapas, sendo elas prova escrita (exame intelectual), exame de saúde e exame físico. A primeira etapa será composta por 25 questões de Língua Portuguesa e 25 questões de Matemática e será realizada no dia 13 de novembro, às 8h30, em cada um dos municípios com unidades dos colégios Tiradentes. Para a segunda etapa, a ser realizada no dia 1º de dezembro, será necessário o preenchimento e apresentação de ficha presente em edital. Já a terceira etapa será no dia 12 de dezembro e contará com flexão de braço, teste de resistência abdominal e corrida de 12 minutos.

Inscrições

As inscrições serão realizadas ao valor de R$ 170. Os pedidos de isenção da taxa deverão ser solicitados pelo envio do formulário presente no edital, para o e-mail da unidade para a qual o candidato se inscreveu, junto aos documentos que comprovem a inscrição como beneficiário dos programas sociais do Governo Federal, até o dia 20 de outubro.

Resultados e matrícula

O resultado final dos aprovados será divulgado no dia 21 de janeiro, pelo site da Brigada Militar. As matrículas poderão ser realizadas posteriormente, em data e horário divulgados no edital dos aprovados, presencialmente, nas secretarias das Escolas Tiradentes.

Serviço

— Cidades: Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel, Pelotas e Caxias do Sul.

— Investimento: R$ 170

— Inscrições: No site da BM.

Calendário

— Inscrições: 16 de setembro a 20 de outubro

— Prova escrita: 13 de novembro

— Exame de saúde: 1º de dezembro

— Exame físico: 12 de dezembro

— Resultado final: 21 de janeiro.

Vagas

— Porto Alegre – 90 vagas

— Passo Fundo – 120 vagas

— Santa Maria – 60 vagas

— Ijuí – 70 vagas

— Santo Ângelo – 100 vagas

— São Gabriel – 75 vagas

— Pelotas – 60 vagas

— Caixas do Sul – 75 vagas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul