Brasil Colisão entre ônibus com destino ao Rio Grande do Sul e caminhão deixa mortos e feridos no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ônibus saiu do Pará e seguia para o Rio Grande do Sul Foto: Reprodução de TV Ônibus saiu do Pará e seguia para o Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um acidente próximo à cidade de Parapuã, a 660 km de São Paulo, deixou sete mortos e 20 feridos na noite desta segunda-feira (21).

Um ônibus que saiu do Pará, com destino ao Rio Grande do Sul, colidiu com um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na região do km 385, informou a Polícia Rodoviária. Equipes do Corpo de Bombeiros da região ainda estão trabalhando no resgate das vítimas.

Entre os feridos, há 14 em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus de turismo com placa de Pelotas (RS), iniciou viagem em São Félix do Xingu, no Pará, e seguia para Rio Grande do Sul.

Não há informações sobre o número de passageiros no ônibus, tampouco sobre a identidade das vítimas. As circunstâncias ou causas do acidente não foram divulgadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil