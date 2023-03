Mundo Colisão de trens deixa 15 mortos e dezenas feridos na Grécia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

O governador regional da Tessália, Sr. Kostas Agorastos explicou que cerca de 250 pessoas que estavam nos vagões e não se feriram já foram liberadas Foto: Redes Sociais/Reprodução O governador regional da Tessália, Sr. Kostas Agorastos explicou que cerca de 250 pessoas que estavam nos vagões e não se feriram já foram liberadas. (Foto: Redes Sociais/Reprodução) Foto: Redes Sociais/Reprodução

Dois trens colidiram perto de Larissa, no centro da Grécia, na noite de terça-feira (28), e equipes de resgate estavam evacuando os passageiros depois que pelo menos dois vagões pegaram fogo. Segundo a emissora estatal ERT, ao menos 15 pessoas morreram no acidente.

O governador regional da Tessália, Sr. Kostas Agorastos, falando à ERT, explicou que cerca de 250 pessoas que estavam nos vagões e não se feriram já foram liberadas. “Infelizmente, as equipes de resgate estão procurando apenas aqueles que perderam suas vidas”, disse.

Trem de carga

A colisão ocorreu entre um trem de passageiros e um trem de carga. A emissora SKAI mostrou imagens de vagões descarrilados, gravemente destruídos com janelas quebradas e espessas nuvens de fumaça subindo no ar.

“Houve pânico no trem, as pessoas estavam gritando”, disse um jovem que estava no veículo. O Corpo de Bombeiros disse que 17 caminhões tentavam apagar as chamas.

