Geral Collor publica emoji de “paz e amor” e faz piada sobre busca e apreensão contra ele

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O senador Fernando Collor (PROS-AL) afirmou que foi surpreendido com o “ato inusitado”. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Fernando Collor (PROS-AL) publicou emojis, símbolos usados em conversas pelas redes sociais, e fez piada na internet sobre as notícias de uma busca e apreensão contra ele feita nesta quarta-feira (21). O senador respondeu com um emoji de “paz e amor” a um internauta que afirmou que alguém precisaria “parar esse cara”, em uma referência a Collor.

Em outra postagem, o senador respondeu o seguinte a um internauta que dizia que ele estava nos trend topics (tópicos mais comentados do Twitter): “O que é isso: Eu tô no Congresso”.

O mandado de busca e apreensão mirou um endereço ligado a Collor, em uma operação para investigar um esquema em 2014 e 2015 sobre pagamentos de propina para a liberação de licenças ambientais no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

A Operação O Quinto Ato, deflagrada pela PF (Polícia Federal) nesta quarta-feira, investiga esquema de corrupção na liberação de licença ambiental para a instalação do Porto Pontal Paraná, terminal portuário privado localizado no município Pontal do Paraná (PR). De acordo com a PF, o esquema ocorreu entre os anos de 2014 e 2015, com o “pagamento de vantagens indevidas para fins de intervenção junto ao Ibama”.

Um dos alvos foi o senador Fernando Collor. A investigação é um desdobramento da Operação Politeia, deflagrada pela PF em 2015. Na ocasião, os policiais identificaram que bens de luxo pertencentes a Collor teriam sido pagos por empresários interessados em sua atuação política em órgãos federais. Também há indícios de pagamentos em espécie.

A operação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de valores financeiros. As ações aconteceram nas cidades de Curitiba (PR), Pontal do Paraná (PR), Gaspar (SC) e São Paulo (SP).

O nome da operação, O Quinto Ato, é uma referência ao rastreamento financeiro feito pela PF a partir do pagamento da quinta parcela de um jato executivo adquirido pelo parlamentar.

Em publicação nas redes sociais, Collor afirmou que foi surpreendido com o “ato inusitado”. “Fizeram busca e nada apreenderam, até porque não tinha o que ser apreendido. Vou tentar apurar a razão deste fato de que fui vítima. Nada tenho a temer. Minha consciência está tranquila”, escreveu. As informações são da revista Época e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral