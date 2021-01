Mundo Com quase 18 milhões de doses aplicadas até agora, os Estados Unidos lideram o ranking mundial de vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Israel apresenta a maior proporção de vacinados (28,2%). (Foto: EBC)

Quase 18 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já foram aplicadas nos Estados Unidos até esta sexta-feira (22), de acordo com dados de instituições internacionais que acompanham de forma independente o andamento da imunização em diversos países. Com isso, o país está no topo do ranking mundial de imunização, em termos absolutos (sem levar em conta o aspecto proporcional).

Segundo analistas, no entanto, essa quantidade está muito aquém da promessa do ex-presidente Donald Trump – 20 milhões até dezembro. Agora, o seu sucessor Joe Biden precisa correr para cumprir a meta de aplicar 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias de governo. Ele é o novo ocupante da Casa Branca desde a última quarta-feira (22).

Com mais de 24 milhões de infectados e 410 mil mortes por Covid, os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo, em contingente de infectados e mortos pela pandemia.

Até o momento, 15 milhões de americanos receberam a primeira dose da vacina e 2,4 milhões, as duas doses recomendadas. Mas, proporcionalmente, apenas 4,5% da população foi vacinada – contra 28,2% dos israelenses, que lideram o ranking nesse quesito.

A médica epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto de Vacina Sabin em Washington, capital do país, ressalta que a meta de Biden é “super ambiciosa”, mas possível. “Acontece que o número apresentado pelo novo presidente foi divulgado junto com um plano, algo que Donald Trump não fez.

A proposta do líder democrata envolve US$ 20 bilhões acelerar o processo de vacinação. Dentre as medidas estão aumentar os locais de vacinação, contratar 100 mil profissionais, investir em pessoal e fortalecer os departamentos estaduais e municipais de saúde.

“O plano está olhando para o problema como um todo”, afirma a médica brasileira, que mora nos Estados. “Joe Biden está demonstrando uma visão bem ampla da situação”.

Ela elogia os especialistas escolhidos pelo presidente eleito para a área – “assessores muito bons, de grande reputação” – e o fato de o plano ser guiado pela ciência e focado no que realmente importa:

“O controle dessa pandemia não é simples, mas é básico: são as medidas de distanciamento, o uso de máscara, testagem e rastreamento e vacinas”, afirma Garrett. “É o que a gente precisa. O básico”.

Ranking internacional

Cerca de 57 milhões de doses de vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o mundo, de acordo com o projeto “Our World in Data”, liderado pela Universidade de Oxford (Reino Unido).

Os Estados Unidos estão no topo da lista, com 17,55 milhões de injeções até agora, seguidos pela China (15 milhões), Reino Unido (5,44 milhões), Israel (3,29 milhões) e Emirados Árabes Unidos (2,25 milhões).

Do quinto ao décimo estão Alemanha (1,4 milhão), Itália (1,28 milhão), Turquia (1,12 milhão), Espanha (1,1 milhão) e Índia (1,04 milhão), que começou a vacinação há seis dias e apareceu pela primeira vez no “top-10”.

No ranking proporcional de vacinação, Israel segue isolado na liderança. O país já aplicou pelo menos uma dose em 28,21% dos israelenses e as duas doses em 9,83% da população.

Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos (20,81%), Bahrein (8,47%), Reino Unido (7,33%) e Estados Unidos (4,55%), terceiro país mais populoso do mundo. Completam a lista Dinamarca (3,09%), Irlanda (2,47%), Espanha (2,25%), Itália (2,08%) e Islândia (1,68%).

Já o Brasil aparece em 16º da lista, com 193.699 doses aplicadas, logo atrás da Argentina (265.724). O índice é de apenas 0,09% da população até o momento.

