Saúde Com 92% de ocupação em UTIs, Distrito Federal abre novas vagas para Covid

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ocupação nas UTIs da rede pública chegou a 91,8% na tarde desta segunda (24). Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo Ocupação nas UTIs da rede pública chegou a 91,8% na tarde desta segunda (24). (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à alta ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na rede pública do Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a abertura de mais vagas. Também afirmou que, a partir das 18h desta segunda-feira (24), a capital terá um posto de vacinação drive-thru.

Os anúncios foram feitos em uma rede social, depois que a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública atingiu 91,8%, na tarde desta segunda. Segundo Ibaneis, o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) passa a atender apenas pacientes com Covid-19, exceto pela maternidade.

“Três UTIs, com 27 leitos, foram todas convertidas para o combate à doença, assim como 40 leitos de enfermaria no hospital que construímos ao lado e mais sete no prédio principal”, afirmou.

Segundo o sistema da Secretaria de Saúde (SES-DF), nesta tarde, no HRSam, havia 27 leitos, sendo que 25 estavam ocupados (92,6%).

Ainda de acordo com o governador, também será ampliado, de 26 para 37, o número de leitos de enfermaria no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para pacientes com Covid.

Vacinação drive-thru

Já quanto à retomada da vacinação no modelo drive-thru, o atendimento é voltado ao público adulto e ocorre das 18h às 22h.

No início da campanha, a capital tinha diversos pontos que ofereciam a vacinação dentro dos veículos. Porém, nos últimos meses, o governo do DF suspendeu a modalidade e passou a oferecer os imunizantes apenas para pedestres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde