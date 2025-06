Economia Com alta no setor de biodiesel, indústrias gaúchas registram R$ 46 bilhões em vendas em abril

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Setor de biodiesel registrou crescimento de 28,7% nas vendas nos últimos 12 meses, mantendo um ritmo constante de expansão Foto: Arquivo/Agência Brasil Setor de biodiesel registrou crescimento de 28,7% nas vendas nos últimos 12 meses, mantendo um ritmo constante de expansão. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

O setor industrial do Rio Grande do Sul registrou R$ 46 bilhões em vendas em abril, o maior valor mensal desde o início deste ano. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2025, as vendas da indústria somaram R$ 180 bilhões. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, houve aumento de 1,3% nas vendas.

Os dados foram publicados na última edição do Boletim Setorial, elaborado mensalmente pela Secretaria da Fazenda do Estado. No levantamento, a pasta apresentou um panorama do nível de atividade das empresas do regime geral no RS, separadas por setor. O diagnóstico foi feito com base no volume de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Entre os destaques da indústria, está o setor de biodiesel, que registrou crescimento de 28,7% nas vendas nos últimos 12 meses, mantendo um ritmo constante de expansão. Na comparação trimestral (fevereiro, março e abril) com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 33,5%.

Também em ritmo de expansão, o setor de eletroeletrônicos registrou crescimento de 9,2% nas vendas nos últimos 12 meses, o que representa um aumento de R$ 288 milhões. O volume de compras do segmento também cresceu no mesmo intervalo, registrando elevação de 24,2% – o que sinaliza um cenário favorável para o aumento da produção.

No varejo, no acumulado nos últimos 12 meses, o segmento apresentou crescimento de 5,6%. Já em abril, o setor movimentou R$ 20,8 bilhões em vendas, uma queda de 2,9% em relação ao mês anterior.

O atacado vem mantendo um ritmo consistente de crescimento. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 2,6% nas vendas. Em abril, o setor registrou R$ 17,5 bilhões em comercializações.

2025-06-23