Rio Grande do Sul Com apoio de Emater e Exército, Estado entrega milhares de cestas básicas para vulneráveis

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Militares carregam caminhões do Exército que vão transportar cerca de 280 toneladas de alimentos. Foto: Mauricio Tonetto/Ascom SJCDH Militares carregam caminhões do Exército que vão transportar cerca de 280 toneladas de alimentos. (Foto: Mauricio Tonetto/Ascom SJCDH) Foto: Mauricio Tonetto/Ascom SJCDH

Em uma ação articulada do governo do Estado com prefeituras, Ministério da Saúde e Exército, o Rio Grande do Sul está entregando milhares de cestas básicas para populações que enfrentam situação de vulnerabilidade social devido à pandemia da Covid-19.

Liderada pela SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), a distribuição beneficia quilombolas, LGBTs, indígenas e povos de terreiro (pessoas, em sua maioria de origem afro-brasileira, ligadas às comunidades religiosas de matrizes africanas). Ao todo, mais de 11 mil cestas chegarão às populações, mapeadas em quatro regiões do RS.

“O nosso agradecimento a todos esses parceiros pela logística e também pela definição dos beneficiários das cestas, que estão sendo fundamentais para o atendimento às populações vulneráveis”, disse o governador Eduardo Leite, durante transmissão pela internet, na terça-feira (12), quando começaram os carregamentos.

O transporte dos alimentos segue durante toda esta semana. As primeiras comunidades que receberam foram as indígenas de Tenente Portela e Osório. Nesta terça (19) e quarta-feira (20), 3.500 cestas serão transportadas para a região de Passo Fundo. Até o fim da semana, mais 1.500 unidades chegarão a populações vulneráveis de outras localidades, como a zona sul e a Campanha.

“Essa união de todas as frentes, do governo estadual e de instituições de apoio permitem que os alimentos realmente tenham a destinação correta. Isso é vital no cenário atual da pandemia que enfrentamos”, disse o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini.

O transporte das mais de 280 toneladas é feito pelo Exército, pela Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde e pela Emater.

“É muito importante essa relação de cooperação entre os órgãos do Estado. A agricultura gaúcha se favorece com isso, pois os beneficiários terão comida na mesa, em um momento de estiagem e dificuldades”, afirma o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

A Brigada Militar e a Secretaria da Saúde também são parceiras da SJCDH. O esforço coletivo garante que nenhum dos 145 municípios contemplados fique sem os alimentos.

Quem receberá as cestas: indígenas: 6.542; quilombolas: 3.500; LGBT: 993; povos de terreiro: 633.

