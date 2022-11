Esporte Com Arrascaeta e Varela, Uruguai divulga lista de convocados para a Copa

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Convocação do meia do Flamengo não causou surpresa. (Foto: Reprodução)

A seleção do Uruguai divulgou a sua lista de 26 jogadores convocados para representar o país na Copa do Mundo no Catar, que começa no dia 20 de novembro.

O técnico Diego Alonso conta com alguns de seus atletas mais experientes, remanescentes dos últimos mundiais, como o goleiro Fernando Muslera e os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani, e outros jovens que vêm se destacando no futebol mundial, casos do meio-campista Federico Valverde, do Real Madrid, e do atacante Darwin Núñez, do Liverpool.

Três jogadores de times brasileiros também fazem parte da lista final do Uruguai. O Flamengo será representado pelo lateral-direito Guillermo Varela e pelo meia Giorgian De Arrascaeta. Já o Athletico-PR cedeu o meia Agustín Canobbio.

Diego Godín, ex-Atlético-MG e Matías Viña, ex-Palmeiras, são outros conhecidos do futebol brasileiro que estão na lista de Diego Alonso.

Um nome que ficou de fora foi Piquerez. O lateral-esquerdo do Palmeiras vinha sendo convocado e se destaca no time de Abel Ferreira, mas não vai ao Qatar.

O craques e a grande esperanças dos uruguaios continuam sendo a dupla formada por Luis Suárez e Edinson Cavani. Eles irão para a sua quarta Copa do Mundo, tendo disputado todas de 2010 até aqui.

A Celeste está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Coreia do Sul e Gana. O Uruguai pode entrar no caminho do Brasil já nas oitavas de final.

Confira a convocação final do Uruguai para a Copa:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Sergio Rochet (Nacional-URU) e Sebastián Sosa (Independiente-ARG)

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting-POR), Diego Godín (Vélez-ARG), Martín Cáceres (LA Galaxy-EUA), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Guillermo Varela (Flamengo),José Luis Rodríguez (Nacional-URU), Mathías Olivera (Napoli-ITA) e Matías Viña (Roma-ITA)

Meio-campistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Manuel Ugarte (Sporting-POR), Matías Vecino (Lazio-ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Manchester United-ING), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando City-EUA), Nicolás De la Cruz (River Plate-ARG) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Luis Suárez (Nacional-URU), Edinson Cavani (Valencia-ESP), Darwin Núñez (Liverpool-ING) e Maximiliano Gómez (Trabzonspor-TUR)

