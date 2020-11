Geral Com citações nazistas, aula online do ministro Ricardo Lewandowski é invadida

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ministro Ricardo Lewandowski dava aula para pós-graduandos. (Foto Rosinei Coutinho/Divulgação/STF)

Hackers invadiram o Google Meets – um dos sistemas usados pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) para aulas remotas –, nesta segunda-feira (30), e interromperam uma aula do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para pós-graduandos.

O ataque ocorreu quando o ministro fazia uma exposição inicial. Os invasores postaram citações do líder nazista na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hittler, o símbolo da suástica e abafaram a fala do professor com música alta e sons de pornografia.

Quando ficou claro que a aula havia sido inviabilizada, todos os alunos deixaram a sala virtual e um dos professores enviou e-mail para os alunos com um novo link. A aula foi retomada após uma paralisação de cerca de dez minutos.

Ataque cibernético coordenado

Na última terça-feira (24/11), outra atividade acadêmica online da Faculdade de Direito da USP havia sido invadida em um ataque cibernético coordenado. No início do webinário – cujo tema era “Acesso à Justiça e Racismo Estrutural” – alguns ingressantes começaram a inserir sons e imagens agressivas, cenas pornográficas e referências a Hitler e ao nazismo

Escalada recente de invasões

Os ataques à Faculdade de Direito da USP se somam à escalada recente de invasões ao Poder Judiciário. Na última semana, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi parcialmente atacado e o site da instituição foi tirado do ar por prevenção. No sábado (28/11), o TRF-1 informou que até o momento não se verificou a existência de danos ao ambiente computacional do tribunal.

No início deste mês, o STJ também foi vítima de ataque hacker, quando foram interrompidas as transmissões de todas as sessões, que aconteciam de forma virtual.

O Tribunal Superior Eleitoral também informou que houve tentativa de ataque durante a totalização de votos no primeiro turno das eleições municipais, no último dia 15. No sábado, a Polícia Federal anunciou a prisão de alguns suspeitos. As informações são da Revista Consultor Jurídico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral