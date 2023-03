Futebol Com Cristiano Ronaldo na lista, Seleção de Portugal é convocada para as eliminatórias da Eurocopa

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Atualmente, CR7 defende a camisa do Al Nassr. (Foto: Jorge Ferrari/Al Nassr Football Club)

Roberto Martínez revelou sua primeira lista de convocados da seleção de Portugal nessa sexta-feira (17). O treinador espanhol inicia seu trabalho na data Fifa, enfrentando as seleções de Liechtenstein e Luxemburgo pelas eliminatórias da Euro 2024.

O treinador assinou contrato com a federação portuguesa até 2026, de olho no próximo Mundial. Ele terá a missão de conduzir o time após um longo trabalho de Fernando Santos, que permaneceu à frente da seleção portuguesa desde 2014 e entrou para a história com a conquista do título europeu em 2016.

Martínez foi o treinador da seleção da Bélgica na Copa do Catar e não conseguiu fazer sua equipe avançar às oitavas de final do mundial.

Nascido na Espanha, Roberto Martínez tem 49 anos e nunca trabalhou em seu país natal. Ex-jogador de equipes britâncias, ele começou sua carreira como treinador no Swansea, no País de Gales, onde começou a se destacar com boas campanhas, rumando ao Wigan na sequência. Após quatro anos, chegou ao Everton em 2013, e e depois foi chamado para trabalhar à frente da seleção belga.

Os convocados de Portugal:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Bayern de Munique), Diogo Leite (Union Berlin), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Pepe (Porto), Danilo (PSG), Rubén Dias (Manchester City), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Nuno Mendes (PSG)

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Otávio (Porto), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton) e Vitinha (PSG)

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milan)

Portugal está no grupo J das eliminatórias da Euro 2024, com Bósnia, Eslováquia, Islândia, Liechtenstein e Luxemburgo. Seus primeiros confrontos acontecem justamente com os dois últimos integrantes da lista. Na quinta-feira, Portugal recebe Liechtenstein às 16h45 (de Brasília). No domingo, dia 23 de março, os portugueses visitam Luxemburgo às 15h45 (de Brasília).

