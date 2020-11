| Com dois gols de Diego Souza, Grêmio garante a classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde desta quarta-feira (18), o Grêmio recebeu o Cuiabá em sua arena para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor já havia vencido o time de Mato Grosso pelo placar de 2×1.

O primeiro tempo começou com o Grêmio dominando o campo de jogo, mas sem levar muito perigo ao gol do Cuiabá. Mas na primeira participação do atacante Diego Souza, aos nove minutos, foi fatal para que o placar fosse aberto na Arena. Em um cruzamento certeiro do lateral Diogo Brabosa, o centroavante gremista tocou de cabeça no canto esquerdo do goleiro do Cuiabá, que nada pôde fazer. Aos treze minutos, o autor do gol gremista ainda teve a chance de ampliar o placar, mas desperdiçou a chance vinda dos pés de Darlan.

Ainda no primeiro tempo, aos vinte minutos, Pepê marcou para o Grêmio em um lance confuso, mas logo o auxiliar ergueu a bandeira e marcou o impedimento do jogador gremista. Quatro minutos mais tarde, o zagueiro David Braz também balançou as redes adversárias, mas estava à frente e novamente um gol gremista foi anulado. A etapa inicial já estava por ser encerrada quando, aos quarenta e dois minutos, o Tricolor veio em um contra ataque fulminante e, em um passe de Pepê na cara do gol para Diego Souza, o autor o primeiro gol do jogo marcou o seu segundo na tarde, fechando o primeiro tempo em Grêmio 2×0 Cuiabá.

A segunda etapa começou sem nenhum time levar perigo ao gol do adversário. Aos dezoito minutos, o técnico Renato Portaluppi fez duas trocas em sua equipe, tirou Diego Souza e Darlan para a entrada de Diego Churín e Ferreira. Aos trinta minutos, Isaque e Lucas Silva também entravam em campo no lugar de Matheus Henrique e Everton, Thaciano também entrou em jogo no lugar de Jean Pyerre. Apesar das trocas, nenhum dos escolhidos pelo Renato no segundo tempo conseguiu mudar o resultado e o jogo acabou com o mesmo placar do fim do primeiro tempo, Grêmio 2×0 Cuiabá.

O Grêmio volta a campo no domingo, às 20h30, diante do Corinthians, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

