Brasil Com dólar volátil e aumento dos juros, confiança do brasileiro é terceira que mais cai no mundo

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

A queda nos últimos 12 meses foi a terceira maior, atrás somente de Bélgica (5,5pontos) e Índia (6,5 pontos). (Foto: Agência Brasil)

Após ter se mantido estável em dezembro, o índice de confiança do consumidor brasileiro voltou a cair em janeiro deste ano e chegou ao ponto mais baixo desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pelo Instituto Ipsos.

O indicador marcou no mês passado 51,2 pontos, numa escala de 0 a 100. Na comparação com dezembro, a queda foi de 0,7 pontos. Em relação a janeiro de 2024, a queda foi de 5 pontos.

“Esse é o nível mais baixo desde o início do governo Lula, após chegar a atingir 60,1 pontos”, disse Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, referindo-se a julho de 2023, quando o país ocupou o posto de segundo mais otimista da pesquisa. O Brasil em janeiro estava na 11ª colocação, entre os 29 países pesquisados.

A queda nos últimos 12 meses foi a terceira maior, atrás somente de Bélgica (5,5pontos) e Índia (6,5 pontos). O resultado mantém a tendência de queda observada desde o ano passado, em que apenas quatro meses não registraram declínio, mas ainda está acima da linha de neutralidade, que é de 50 pontos.

A volatilidade do dólar e o período de dificuldade na bolsa brasileira percebidos desde o fim do ano passado, assim como o aumento da taxa de juros, estão entre os países com maior índice de confiança do consumidor, com 60 pontos. O país está atrás da Indonésia, que lidera o ranking com 62,3 pontos.

Já a maior alta na comparação anual, de 8,8 pontos, foi da Argentina, que saiu da 24ª posição em janeiro de 2024 para a décima neste mês, na frente do Brasil, marcando 53,1 pontos. É a primeira vez que o país fica acima da linha da neutralidade, desde de novembro de 2017. As informações são do portal Valor Econômico.

volatilidade do dólar

O dólar emplacou o terceiro dia consecutivo de queda nesta quarta-feira (12) e fechou em R$ 5,7625, renovando o menor patamar desde novembro.

A queda da moeda veio mesmo em após o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informar uma inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) maior do que o esperado pelo mercado no país. Para analistas, o movimento pode refletir tanto o patamar ainda alto do dólar quanto as falas recentes do presidente do Banco Central do Brasil (BC), Gabriel Galípolo.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, também encerrou em queda. As informações são do portal G1.

