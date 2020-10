A delegação colorada já está em Santiago do Chile para encarar a Universidad Católica nesta noite, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Eduardo Coudet viajou com força máxima para o desafio, já que o Inter ainda precisa confirmar a classificação para as oitavas de final. O mistério sobre a equipe que entra em campo só será revelado horas antes da partida, mas Chacho pode poupar algumas peças da equipe, já pensando no confronto contra o Flamengo, no domingo (25), valendo a liderança do Brasileirão.

A novidade é o retorno de Edenilson, ausente nas últimas três rodadas por conta da suspensão pela briga no Grenal 424. Pelo mesmo motivo, Moisés segue suspenso. Leandro Fernandez também é baixa, mas porque cumpre suspensão pelo cartão vermelho na partida contra o América de Cali, na Colômbia.