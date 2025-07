Brasil Com Estados Unidos de olho, petista quer criar bancada de defesa das terras raras

Após o governo dos Estados Unidos revelar o interesse nos minerais de terras raras do Brasil, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), que é vice-líder do governo Lula, propôs a criação de uma frente parlamentar para defender os minerais críticos e estratégicos do Brasil. A medida foi divulgada pelo parlamentar neste sábado (26/7).

Para o petista, o poder público está atrasado em “tratar com a devida seriedade e prioridade o debate e ações sobre o tema”.

” A Câmara dos Deputados tem função estratégica nesta articulação, principalmente no que se refere a criação de uma legislação eficiente e atualizada sobre uma nova mineração sustentável e soberana. Neste sentido, propus a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras, Mineirais Críticos e Estratégicos”, escreveu Lopes.

No último dia 23 de julho, o governo Donald Trump voltou a falar sobre o interesse norte-americano no setor mineral brasileiro, com foco nos minerais críticos e estratégicos (MCEs), em especial os de terras raras. Os elementos são fundamentais para a produção de tecnologias de ponta, como chips, baterias e armamentos, assim como para a transição energética.

A mensagem foi transmitida pelo encarregado de negócios da embaixada dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, durante reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O interesse norte-americano nos minerais do Brasil, o país com a segunda maior reserva de terras raras do mundo, surge dias antes da tarifa de 50% sobre exportações de produtos brasileiros para os EUA entrar em vigor.

A expectativa é de que a medida entre em vigor no próximo dia 1º de agosto, caso as negociações entre Washington e Brasília fracassem.

Ao anunciar a taxa, Donald Trump afirmou que a medida é uma retaliação direta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022.

Doze estados apresentam potencial para presença de terras raras

Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil (SGB) aponta que 12 estados brasileiros apresentam potencial para a presença de terras raras no solo.

Isso significa que são áreas em que há estudos para detectar se, de fato, há presença desses minerais ou regiões em que já foram confirmados depósitos desses elementos químicos, como é o caso de Goiás e Minas Gerais.

Os seguintes estados têm o potencial, segundo o SGB:

Goiás

Tocantins

Minas Gerais

⁠Bahia

Paraná

São Paulo

Santa Catarina

⁠Pará

Rondônia

Roraima

Amazonas

Piauí

