Evento deve receber mais de 60 mil visitantes ao longo de três dias. (Foto: Larry Silva/Arquivo Expoagas)

Realizada em Porto Alegre, a Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas) chega nesta terça-feira (20) à sua 41ª edição com três dias de atividades no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A expectativa é de aproximadamente R$ 700 milhões em negócios durante o evento, que deve contar com 63 mil visitantes.

A programação inclui a tradicional feira do segmento e palestras com empresários, consultores e especialistas, além de convidados de outras áreas, incluindo o escritor Fabrício Carpinejar, o ex-jogador Paulo César Tinga, a jornalista Maju Coutinho e o ex-piloto Rubens Barrichello. Também estão previstas homenagens a personalidades, empresas e entidades com atuação decisiva para a retomada da economia gaúcha após as enchentes de maio.

“Será uma verdadeira arena de conhecimento”, ressalta o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo. “O pavilhão principal terá 496 expositores, mesmo número do evento no ano passado.”

Mais de 70% dos estandes é ocupada por empresas gaúchas do setor varejista, destacando produtos, equipamentos e serviços para o setor varejista. “A qualidade, diversificação e a competitividade de nossos fornecedores são um modelo para o Brasil”, acrescenta o dirigente.

Outra atração são os sorteios especiais aos compradores que participam da feira de negócios. Dentre os prêmios estão seis notebooks e um automóvel Fiat Strada.

O Centro de Eventos da Fiergs está localizado na avenida Assis Brasil nº 8.787, bairro Sarandi (Zona Norte). Essas e outras informações podem ser conferidas no site agas.com.br.

Jantar

A solenidade de abertura foi seguida de um jantar para convidados na Casa NTX, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (19). Participaram do encontro quase mil supermercadistas, autoridades, patrocinadores e representantes da imprensa.

O comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, recebeu o troféu “Supermercadista Honorário”, concedido anualmente pela Agas a líderes que representam os valores do setor. A escolha do agraciado pela honraria foi enaltecida pelo presidente da entidade:

“Trata-se um legítimo comerciante à moda antiga, que conhece todos os seus clientes e amigos e age como um interlocutor entre eles. É um líder que admiramos por sua capacidade, inteligência e aptidão para as relações interpessoais”.

Durante o jantar também foi realizada uma homenagem especial aos 150 anos da imigração italiana e aos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. “São etnias que construíram boa parte das empresas familiares do segmento supermercadista”, finalizou Antônio Cesa Longo.

(Marcello Campos)

