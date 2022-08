Porto Alegre Com foco no esporte e empreendedorismo, começa em Porto Alegre a Semana Municipal da Juventude

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Programação continua até a próxima sexta-feira. (Foto: César Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com sete dias de intensa programação, começa nesta sexta-feira (12) em Porto Alegre a Semana Municipal da Juventude. As atividades são gratuitas e incluem torneios de futebol, tênis e futsal, apresentações de capoeira, aulas de ritmo, cursos de formação profissional e orientação para se obter carteira de trabalho, além de consulta a vagas de estágio e emprego.

A abertura está marcada para as 11h no Centro Social Marista de Porto Alegre (Cesmar), localizado na Estrada Antônio Severino nº 1.493, bairro Rubem Berta (Zona Norte). Após uma pausa no domingo, os eventos serão retomados na segunda-feira. A programação detalhada pode ser conferida no site prefeitura.poa.br.

Conforme a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, o objetivo é ampliar as opções para que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho ou do empreendedorismo: “Devemos incentivá-los, pois são agentes transformadores e inovadores para a construção de um futuro melhor”.

Campeonato escolar

Um dos destaques do evento é o Campeonato Municipal entre Escolas de “League of Legends”, que será disputado entre 21 de setembro e 22 outubro no Centro Universitário Ritter dos Reis. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas por meio de link disponível em prefeitura.poa.br.

Para quem não está familiarizado à modalidade, trata-se de um jogo de estratégia no qual duas equipes de cinco jogadores se enfrentam para destruir a base da outra. Cada participante controla um personagem com habilidades únicas.

O campeonato, que será realizado de forma presencial, é aberto a todas as escolas de Ensino Médio da capital gaúcha. Cada equipe-escola deve ter no máximo cinco integrantes, designar um professor responsável para reunir a documentação (comprovante de matrícula e autorização dos pais) e encaminhar o formulário de inscrição.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre