Cristina Junqueira, 37 anos, é uma das donas do banco digital brasileiro Nubank. (Foto: Divulgação)

Praticamente de um dia para o outro, a já rica empresária brasileira Cristina Junqueira, 37 anos, passou a ter um patrimônio de quase R$ 7 bilhões. Trata-se de uma das fundadoras do Nubank, banco digital que se tornou a terceira empresa mais valiosa do País. Mas essa executiva nascida em Ribeirão Preto (SP) e criada no Rio de Janeiro não é adepta da ostentação.

Quem a segue nas redes sociais pode até pensar que a conta bancária não corresponde ao perfil que apresenta: são “apenas” 178 mil seguidores em um universo em que celebridades instantâneas, sem grandes feitos, são acompanhadas por milhões de pessoas. E ao contrário dos novos ricos (como “influencers” e similares), ela não posta roupas de grife, viagens paradisíacas ou carrões de luxo.

O seu estilo é outro: “Cris” (para os íntimos) gosta mesmo é da sua coleção de brinquedos de montar e quebra-cabeças, divertimento que a mantém, garante, ainda mais unida ao marido e as duas filhas, Alice e Bella, nomes inspirados em heroínas da Disney – destino de viagem, aliás, que ama desde a infância.

E a terceira filha chega em fevereiro de 2022. Vai nascer em uma casa abastada e cheia de referências à saga “Star Wars”, um dos filmes preferidos de Cristina. Não são raras as fotos que ela compartilha das caixas de Lego que compra para montar com a temática do vilão Darth Vader e sua turma.

Para se ter ideia do quanto representa o patrimônio de Cristina hoje, com o que tem em caixa daria para comprar 20 milhões de kits de construção do império de “Guerra nas estrelas”. Uma das poucas bilionárias do mundo a fazer fortuna própria, Cristina foi apontada como uma das mulheres mais importantes do mundo.

A rotina de muito trabalho é entrecortadas por fins de semana em família, quando ela prepara panquecas em formato de Mickey. Quando criança e adolescente, estudou no tradicional colégio carioca Santo Inácio, de onde saíram ministros da Economia e muitos banqueiros como ela, que cursou faculdade de Engenheira de Produção na Universidade de São Paulo (USP).

Antes de formada, começou a trabalhar como analista de sistemas do então Unibanco. Depois fez mestrado também em engenharia de produção e em 2006-2007 foi consultora interna na empresa norte-americana de gestão Booz Allen Hamilton. Em seguida, estudou finanças e marketing na Northwestern University, em Illinois (EUA).

Voltou a trabalhar em banco ao retornar ao Brasil, em 2008, atuando como superintendente de negócios no Itaú-Unibanco, na área de seguros para pequenas e médias empresas. Um ano depois, se tornou chefe de produtos do departamento de cartões de crédito da Magazine Luiza.

Ainda retornou ao Itaú Unibanco em 2012, para trabalhar na área de cartões de crédito. “Eu propus novas ideias para o segmento, mas não houve apoio interno”, costuma contar. “Cansei de tentar vender cartão para quem não queria. Os bancos tradicionais cobravam taxas altas e ofereciam um serviço ruim.” Essa experiência a ajudou a criar o Nubank.

Discreta e pragmática, Cristina tem suas receitas para não perder tempo. Isso inclui usar a mesma cor de esmalte, o mesmo colar e a mesma maquiagem sempre, para não perder tempo e dar conta da dupla jornada que tem, como mãe e empresária. Assim como grande parte das brasileiras, independente da classe socioeconômica.

Fortuna

Cristina Junqueira se juntou ao colombiano David Vélez e ao norte-americano Edward Wible em 2013 para fundar o Nubank. Passados oito anos, na última quarta-feira (8) o banco se tornou o mais valioso da América Latina, com valor de mercado de US$ 41,5 bilhões (R$ 231,3 bilhões), após a empresa realizar seu IPO (oferta pública de ações), ou seja, lançar ações, na Bolsa de Nova York (Estados Unidos).

Ela entrou para o seleto grupo de mulheres bilionárias e que não são herdeiras, ou seja, que fizeram a própria fortuna. Estimativas de especialistas apontam que a participação dela no banco digital é de até US$ 1,1 bilhão (R$ 6,131 bilhões).

