Rio Grande do Sul Com gestão compartilhada entre entidades, próxima ExpoCamaquã acontece de 15 a 21 de maio de 2023

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

O evento acontecerá no Parque de Exposições Durval Ribeiro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A próxima edição da ExpoCamaquã, maior feira de negócios agropecuários, comerciais, industriais e de serviços da região Centro-Sul do estado, já tem data marcada: de 15 a 21 de maio de 2023, no Parque de Exposições Durval Ribeiro. Ao longo dos anos, o evento tornou-se referência na exposição de novas tecnologias, tanto na produção no campo como na cidade.

Após a reinvenção durante a pandemia, entrando de vez no ambiente virtual em 2021 com a ExpoCamaquã Digital, a feira traz mais novidades. No ano que vem, além da tradicional realização através do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, a edição contará com uma gestão compartilhada com suas principais entidades parceiras – Associação Comercial e Industrial de Camaquã (ACI Camaquã), Sindilojas Costa Doce, Prefeitura Municipal de Camaquã e Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC).

“Queremos expandir a ExpoCamaquã, que na última edição recebeu cerca de oito mil pessoas e 180 empresas, aumentando a comercialização e a presença de diferentes indústrias. Sem deixar de lado o momento de confraternizar, aproveitar os shows e a gastronomia, bem como as atividades voltadas à inovação”, destacou a presidente da ACI Camaquã, Paola Longaray.

Fotos: Divulgação

Para o presidente do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, Paulo Griebeler, as diversas atrações, como a Dinâmica de Máquinas, Arena da Inovação, Feirão de Carros e Test Drive de Máquinas Agrícolas, tornaram a ExpoCamaquã um evento que exige cada vez mais o envolvimento de instituições parceiras “para entregar à comunidade camaquense e aos expositores uma feira de sucesso, tanto de público como de negócios gerados dentro do Parque”. Segundo ele, a ideia é que, a cada ano, o presidente de uma entidade diferente seja o coordenador do evento.

As empresas interessadas em participar ou apoiar a ExpoCamaquã 2023 podem entrar em contato com a ACI Camaquã pelo telefone (51) 3671-4822.

