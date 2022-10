Geral Com gol e assistência, Ronaldinho Gaúcho é estrela de jogo beneficente na Ilha do Retiro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Whinderson Nunes e Ronaldinho Gaúcho no Jogo da Alegria. (Foto: Reprodução)

Na quarta-feira, aconteceu o Jogo da Alegria na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o humorista Whindersson Nunes como estrelas de cada equipe, o jogo beneficente teve como objetivo arrecadar alimento para ajudar vítimas das fortes chuvas que atingiram Pernambuco, em maio deste ano, e deixaram cerca de 100 mil pessoas desabrigadas.

O craque da Seleção Brasileira marcou um gol e deu uma assistência durante os 45 minutos que esteve em campo. Do outro lado, Whindersson se lesionou quando foi tentar chutar a bola ainda no primeiro tempo. Aliás, ambos os capitães só atuaram metade da partida, que acabou 4 a 2 para a equipe de Ronaldinho.

“Eu me machuquei na gravação de uma publicidade. Já estava me recuperando para jogar, mas quando cheguei aqui, no finalzinho do primeiro tempo, senti de novo. Contusão. Até tentamos, mas não vai rolar” explicou o influenciador nas redes sociais após o ocorrido.

Dentre os convidados que marcaram presença, estavam o boxeador Popó Freitas, o influenciador Fred, do Canal dos Desimpedidos, e os humoristas Tirulipa e Negrete.

Também entre as personalidades presentes no evento estavam os influenciadores David Brazil e Cartolouco, além do pernambucano Ney Silva, e o cantor Márcio Vítor.

“É uma grande alegria estar aqui hoje na minha Recife. Essa cidade que eu nasci e que eu amo”, comentou David. “Um sonho estar ajudando e me divertindo horrores na Ilha do Retiro. Eu sempre amei esse estádio”, contou Cartolouco.

Vocalista da banda Psirico, Márcio Victor destacou o caráter solidário da competição. “Além de estar jogando e reencontrando os amigos, tem todo o lado social, que é muito importante”, frisou.

No Recife, o Jogo da Alegria chegou a sua terceira edição – as duas primeiras foram realizadas em Maceió (AL). Segundo a idealizadora do evento, Carla Marques, uma estimativa parcial apontou que mais de 40 toneladas de alimentos já haviam sido arrecadadas.

“Eu fiquei muito triste por tudo o que aconteceu aqui na época das chuvas. Muitas famílias perderam tudo. Então, além da cesta básica, o jogo é sobre trazer alegria para Pernambuco. É para poder proporcionar um dia de alegria como estamos fazendo com um Dia das Crianças tão especial nesse Estado tão querido”, ressaltou Carla. As informações são da Gazeta Press e da Folha de Pernambuco.

