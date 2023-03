Futebol Com gol no finalzinho do jogo, Everton empata com o Chelsea no Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Chelsea recebeu o Everton no Stamford Bridge, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, e teve de se conformar com o empate em 2 a 2. João Félix e Kai Havertz balançaram as redes para os donos da casa. Doucouré e Simms, com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Chelsea teve sua sequência de três vitórias interrompida, perdendo a chance de se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. O Everton, por sua vez, garantiu um ponto extremamente valioso na luta contra o rebaixamento.

O Chelsea volta a entrar em campo no próximo sábado (25), contra o Aston Villa, novamente no Stamford Bridge. Já o Everton terá pela frente o Tottenham, no Goodison Park, em Liverpool, no dia 3 de abril.

Jogo

O Chelsea não teve dificuldades para dominar o primeiro tempo, fazendo valer o “fator casa”, mas o Everton fez tudo o que pôde para dificultar a vida dos anfitriões em busca do gol. João Félix foi o jogador mais participativo dos Blues na fase ofensiva, mas o goleiro Jordan Pickford, titular da seleção inglesa, esteve esperto para fazer as intervenções necessárias.

No segundo tempo, o dono da casa conseguiu levar perigo logo aos três minutos, quando Havertz recebeu cruzamento na medida e cabeceou em direção ao chão, exigindo outra boa defesa de Pickford, o grande destaque do Everton em Stamford Bridge.

Mas, aos seis minutos, não teve jeito. De tanto insistir, João Félix acabou sendo premiado com o gol no início da etapa complementar ao ficar com o rebote na entrada da área, ajeitar e bater no cantinho, vendo a bola bater na trave antes de morrer no fundo das redes, colocando o Chelsea em vantagem no placar.

O Everton mal teve tempo de digerir o gol sofrido e o Chelsea balançou as redes de novo. Pulisic recebeu de João Félix e acertou um lindo chute na gaveta, mas o árbitro já havia marcado corretamente o impedimento do português, responsável pela assistência no lance.

Precisando reagir, o Everton conseguiu o empate aos 23 em uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Tarkowski desviou de cabeça e Doucouré completou, também de cabeça, para o gol. A zaga do Chelsea ainda fez o corte, mas a bola já havia passado a linha.

Só que pouco depois do empate o Chelsea teve um pênalti ao seu favor após Reece James ser derrubado dentro da área. Kai Havertz foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando Pickford para recolocar os donos da casa em vantagem no placar.

O que o Chelsea não esperava era que o Everton ainda teria forças para buscar o empate aos 45 minutos do segundo tempo. Simms, que havia acabado de entrar no jogo, fez ótima jogada individual, deixando Koulibaly para trás, invadindo a área e tocando na saída do goleiro, garantindo o empate com sabor de vitória para os visitantes e um ponto extremamente valioso para a equipe que luta contra o rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/com-gol-no-finalzinho-do-jogo-everton-empata-com-o-chelsea-no-campeonato-ingles/

Com gol no finalzinho do jogo, Everton empata com o Chelsea no Campeonato Inglês