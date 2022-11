Esporte Com goleada, Inglaterra vence o Irã por 6 a 2 na estreia da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

A Inglaterra chegou ao seu primeiro gol aos 31 minutos do primeiro tempo Foto: Inglaterra/Twitter/Reprodução

Sem piedade, a Inglaterra começou a sua participação na Copa do Mundo do Catar 2022 atropelando o Irã, por 6 a 2. O jogo foi nesta segunda-feira (21). Apenas no primeiro tempo da partida, o time inglês marcou três gols. “Os três leões” como é conhecida a seleção está no grupo B, com Estados Unidos, País de Gales e Irã.

No início da partida, o goleiro Beiranvand, do Irã, se chocou com o zagueiro e acabou recebendo uma pancada no nariz. O goleiro foi atendido pelos médicos, tentou ficar na partida, mas acabou sendo substituído. Aos 34 minutos da etapa inicial, a Inglaterra abriu o placar com gol marcado por Bellingham.

Oito minutos depois, a Inglaterra ampliou e marcou o segundo gol. Após uma cobrança de escanteio, o Maguire subiu mais alto que todo mundo e tocou para o fundo da rede. Se passou três minutos e mais um gol, desta vez Sterling um bonito lance aumentou a vantagem.

Com a paralisação para atendimento do goleiro do Irã, o jogo terminou aos 58 do primeiro tempo.

Em ritmo de treino, a Inglaterra continuou pressionando e aumentou o placar. De novo ele, Sterling, após receber passe ficou sem marcação e mandou para o fundo da rede. Como gol de honra, aos 19 do segundo tempo, o Irã chegou ao seu gol com Gholizadeh, após boa troca de passe. Após entrar na partida, Rashford em sua primeira oportunidade marcou o quarto.

Na reta final, Grealish após receber passe completou para o fundo do gol. O árbitro brasileiro Raphael Claus deu 10 minutos de acréscimo encerrando assim nos 55 minutos.

Aos 54 minutos, o VAR (árbitro de vídeo) foi acionado e o juiz brasileiro marcou pênalti para o Irã. Taremi foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Irã. Com o resultado, a Inglaterra é líder do Grupo B, com uma vitória, 6 gols marcados e saldo de gol 4.

