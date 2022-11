Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos a obras em rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas que trafegam por oito estradas administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) precisam ficar atentos a obras e serviços realizados nesta semana.

A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão no trânsito. Na região dos Vales do Caí, do Sinos e do Paranhana, os trabalhos estão concentrados na pavimentação asfáltica de vias e rotatórias no quilômetro dois da RSC-287 — travessia urbana de Montenegro. Nesse trecho, o tráfego de veículos que se deslocam pela pista principal, em direção a Portão e ao Vale do Sinos, está sendo desviado pela rua lateral, paralela à rodovia.

Além disso, há a execução do serviço de manutenção asfáltica na ERS-122, do quilômetro 0 ao 4, entre Portão e São Sebastião do Caí. Nesse mesmo segmento, até o quilômetro 20, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino, e na ERS-240, do quilômetro 13 ao 30, entre Portão e Montenegro, são realizadas roçadas e limpeza das margens.

Na Serra Gaúcha, haverá a colocação da sinalização horizontal (pintura da pista) no trecho de 668 metros que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. As obras na alça estão localizadas no quilômetro 92. Na ERS-122, ocorre a manutenção asfáltica no quilômetro 96, em Flores da Cunha, além de roçadas e limpeza das margens, do quilômetro zero ao 20, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino, e do quilômetro 82 ao 90, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha.

No Vales do Taquari e do Rio Pardo, as obras estão concentradas na recuperação da RSC-453, no trecho compreendido entre o quilômetro 10 e o 20, de Venâncio Aires a Mato Leitão, e na ERS-129, no quilômetro 79, em Encantado. Há trabalhos de conservação da ERS-129, do quilômetro 67, em Encantado, ao 82, em Muçum, e na ERS-130, do quilômetro 84 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado.

Na ERS-135, localizada na região do Alto Uruguai e da Produção, o trabalho das equipes está concentrado na reciclagem do pavimento no quilômetro 61, entre Erechim e Erebango, e na realização da conservação rotineira do quilômetro 13 ao 20, entre Passo Fundo e Coxilha. Além disso, toda a rodovia contará com uma operação tapa-buracos.

Já na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, as equipes realizam a conservação rotineira por meio de roçadas e limpeza das margens na ERS-240, do quilômetro 13 ao 30, entre Portão e Montenegro, e na ERS-040, do quilômetro 13 ao 40, em Viamão.

A EGR reforça aos condutores para que dirijam com prudência, respeitem as sinalizações e os limites de velocidade e, se possível, programem os deslocamentos para evitar transtornos por causa das intervenções e das restrições de tráfego.

